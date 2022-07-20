TÜİK Yeni Verileri Açıkladı... Tüketici Güven Endeksinde Haziran Ayına Göre Artış Var!

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,4 oranında arttı; Haziran ayında 63,4 olan endeks, Temmuz ayında 68,0 oldu.

YURT DIŞI ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (YD-ÜFE) YILLIK ve AYLIK ARTTI

YD-ÜFE (2010=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 9,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110,66 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 75,95 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 112,91, imalatta yüzde 110,62 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 123,41, dayanıklı tüketim malında yüzde 94,60, dayanıksız tüketim malında yüzde 91,46, enerjide yüzde 326,07, sermaye malında yüzde 94,45 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK 14 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 11 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası %69,81, tütün ürünleri %76,12, basım ve kayıt hizmetleri %85,73 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %326,07, ana metaller 1,60, kimyasallar ve kimyasal ürünler 7,00 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sektörlere göre YD-ÜFE yıllık değişim oranları (%), yıllık bazda şöyle oldu:

AYLIK BAZDA 17 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 8 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden metal cevherleri %5,24, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %5,39, deri ve ilgili ürünler %5,82 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %23,25, diğer metalik olmayan mineral ürünler ,87, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler ,14 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.