Fenerbahçe Dinamo Kiev Deplasmanında... İşte Muhtemel 11'ler...Maç Nerede Oynanıyor? Saat Kaçta Hangi Kanalda?

İSTANBUL (İGFA) - Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg yönetecek. Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adam Ladeback olacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak.

Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren sarı-lacivertli ekip, ilk resmi maçında Dinamo Kiev karşısında avantajlı bir skor alarak İstanbul'a dönmeyi hedefliyor. Dinamo Kiev ile daha önce biri hazırlık maçı olmak üzere 5 kez karşılaşan Fenerbahçe, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken; 4 gol atıp, 7 gol yedi.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşılaşmasıyla birlikte Avrupa Kupaları'ndaki 241. mücadelesine çıkacak. Geride kalan 240 maçta 87 galibiyet, 51 beraberlik, 102 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 301 gol atıp, 354 gol yedi. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 33. maçını oynayacak Fenerbahçe, 32 karşılaşmada 12 galibiyet ile 10'ar beraberlik ve yenilgi yaşarken; rakip fileleri 47 kez havalandırıp, kalesinde 37 gol gördü.

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları doğrultusunda oynadığı 6 hazırlık maçının 5’ini kazanırken 1’inden de beraberlikle ayrıldı.

DİNAMO KİEV FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

DİNAMO KİEV: Bushcan, Kedziora, Popov, Zabarnyi, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Buyalskyy, Verbic, Tsygankov, Besedin

FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, İsmail Yüksek (Willian Arao), Lincoln, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi (Bruma), Enner Valencia