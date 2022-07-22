Boşanma Kararı Çocuğa Nasıl Anlatılmalı? Ne Zaman Söylenmeli? Bu Süreçte ve Sonrasında Nasıl Yaklaşılmalı?

Anne ve babanın boşanma kararında emin olduktan sonra ortak bir dil geliştirmesi gerektiğini kaydeden Aydoğdu, “Yapılan açıklama sonrası anne ve baba olabildiğince çabuk aksiyon almalıdır. Durum çocuğa anlatılırken ebeveynler birbirini suçlayıcı şekilde konuşmamalıdır.” tavsiyesinde bulundu. Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, boşanma kararının çocuklara nasıl anlatılması gerektiğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Boşanma kararı çocuğun yaşına uygun şekilde anlatılmalıdır

Boşanma kararının çocuğun yaşına uygun şekilde anlatılması gerektiğini kaydeden Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “Boşanma kararı alan ebeveynlerin, aldıkları kararı çocuklarına bulunduğu yaş grubunun gerektiği şekilde anlatmaları önemlidir. Çiftin bu kararı neden ve ne gerekçeyle verdiklerini ve bundan sonra nasıl bir yol izleyecekleri hususunda çocuklarını bilgilendirmeleri gerekir.” dedi.

Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, çatışmalı bir ortamda büyüyen çocukların, tartışma ve kavgalara sürekli tanık olması nedeniyle boşanmanın çoğu zaman ebeveynler için daha iyi bir seçenek olabileceğini söyledi.

Karardan emin olununca açıklanmalıdır

Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, boşanma sürecinin açıklanması sırasında anne ve babanın ortak hareket etmesinin önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Anne ve baba, boşanma kararı aldıktan sonra süreci analiz etmeli ve kendini sorgulamalıdır. Bu konu çocuğa açıldıktan sonra karardan geri dönüş yaşanması, çocuğun kafasını karıştıracaktır. Anne ve baba boşanma kararında emin olduktan sonra ortak bir dil geliştirmelidir. Çocuğa yapılan açıklama sonrası anne ve baba olabildiğince çabuk aksiyon almalıdır. Örneğin ebeveynlerden biri ayrı eve çıkacaksa bu, çocuğa doğru bir üslupla izah edildikten sonra alınan karar hemen uygulanmalıdır. Durum çocuğa anlatılırken ebeveynler birbirini suçlayıcı şekilde konuşmamalıdır.”

Seni koşulsuz sevmeye devam edeceğiz…

Koşullara ve çocuğun bulunduğu yaşa göre, çocuğun zaman zaman ebeveynlerinin boşanmasının sebebinin kendisi olduğunu düşünebileceğini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “Bu sebeple anne ve baba çocukla iletişime geçerken boşanmalarının onun suçu olmadığını belirtmeleri gerekmektedir. Artık eş olmak yerine arkadaş olarak yollarına devam edeceklerini ve onu hala koşulsuz sevdiklerini belirtmelidir.” dedi.

Sorulara doğru yanıtlar verilmeli

Anne ve babanın çocuğun soracağı sorulara açık, net, basit ve doğru cevaplar vermesi gerektiğini vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “Eğer çocuk uyum sağlamakta problem yaşıyorsa ya da yaşından daha küçük davranışlarda bulunuyorsa bir uzmandan destek alınması önemlidir.” tavsiyesinde bulundu.