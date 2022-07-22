22 Tem 2022 - 10:57- Yaşam G: 22 Tem 2022 - 10:58

Boşanma Kararı Çocuğa Nasıl Anlatılmalı? Ne Zaman Söylenmeli? Bu Süreçte ve Sonrasında Nasıl Yaklaşılmalı?

ABONE OL Google News Sayfamız

Boşanma kararının çocuğun yaşına uygun şekilde anlatılmasının önemli olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, boşanma kararının açıklanması sırasında anne ve babanın ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
Boşanma Kararı Çocuğa Nasıl Anlatılmalı? Ne Zaman Söylenmeli? Bu Süreçte ve Sonrasında Nasıl Yaklaşılmalı? mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Anne ve babanın boşanma kararında emin olduktan sonra ortak bir dil geliştirmesi gerektiğini kaydeden Aydoğdu, “Yapılan açıklama sonrası anne ve baba olabildiğince çabuk aksiyon almalıdır. Durum çocuğa anlatılırken ebeveynler birbirini suçlayıcı şekilde konuşmamalıdır.” tavsiyesinde bulundu. Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, boşanma kararının çocuklara nasıl anlatılması gerektiğine ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Boşanma kararı çocuğun yaşına uygun şekilde anlatılmalıdır 

Boşanma kararının çocuğun yaşına uygun şekilde anlatılması gerektiğini kaydeden Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “Boşanma kararı alan ebeveynlerin, aldıkları kararı çocuklarına bulunduğu yaş grubunun gerektiği şekilde anlatmaları önemlidir. Çiftin bu kararı neden ve ne gerekçeyle verdiklerini ve bundan sonra nasıl bir yol izleyecekleri hususunda çocuklarını bilgilendirmeleri gerekir.” dedi. 

Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, çatışmalı bir ortamda büyüyen çocukların, tartışma ve kavgalara sürekli tanık olması nedeniyle boşanmanın çoğu zaman ebeveynler için daha iyi bir seçenek olabileceğini söyledi. 

Karardan emin olununca açıklanmalıdır 

Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, boşanma sürecinin açıklanması sırasında anne ve babanın ortak hareket etmesinin önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Anne ve baba, boşanma kararı aldıktan sonra süreci analiz etmeli ve kendini sorgulamalıdır. Bu konu çocuğa açıldıktan sonra karardan geri dönüş yaşanması, çocuğun kafasını karıştıracaktır. Anne ve baba boşanma kararında emin olduktan sonra ortak bir dil geliştirmelidir. Çocuğa yapılan açıklama sonrası anne ve baba olabildiğince çabuk aksiyon almalıdır. Örneğin ebeveynlerden biri ayrı eve çıkacaksa bu, çocuğa doğru bir üslupla izah edildikten sonra alınan karar hemen uygulanmalıdır. Durum çocuğa anlatılırken ebeveynler birbirini suçlayıcı şekilde konuşmamalıdır.” 

Seni koşulsuz sevmeye devam edeceğiz… 

Koşullara ve çocuğun bulunduğu yaşa göre, çocuğun zaman zaman ebeveynlerinin boşanmasının sebebinin kendisi olduğunu düşünebileceğini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “Bu sebeple anne ve baba çocukla iletişime geçerken boşanmalarının onun suçu olmadığını belirtmeleri gerekmektedir. Artık eş olmak yerine arkadaş olarak yollarına devam edeceklerini ve onu hala koşulsuz sevdiklerini belirtmelidir.” dedi. 

Sorulara doğru yanıtlar verilmeli 

Anne ve babanın çocuğun soracağı sorulara açık, net, basit ve doğru cevaplar vermesi gerektiğini vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “Eğer çocuk uyum sağlamakta problem yaşıyorsa ya da yaşından daha küçük davranışlarda bulunuyorsa bir uzmandan destek alınması önemlidir.” tavsiyesinde bulundu.

# Boşanma kararı çocuğa ne zaman söylenmeli?, Boşanma haberi çocuğa nasıl söylenir?, 6 yaşındaki çocuğa anne-baba ayrılığı nasıl anlatılır?, Ergen bir çocuğa boşanma kararı nasıl anlatılmalı?, Ayrılmış anne babanın çocuğu nasıl etkiler?, Ayrılan anne babanın çocuğu kime verilir?, Anne ve baba ayrılırsa çocuklara ne olur?

22 Tem 2022 - 10:57 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yenidoğan Bebeklerde Üfürüme Dikkat Edilmeli! Üfürüm Nedir? Kimlerde Görülür? Nasıl Tedavi Edilir? mask
Yenidoğan Bebeklerde Üfürüme Dikkat Edilmeli! Üfürüm Nedir? Kimlerde Görülür? Nasıl Tedavi Edilir?
Türk Kızılay'ı ve Save the Children Türkiye Ülke Ofisi 6-18 Yaş Grubu Çocuklara “Afetlere Hazırlık Eğitimleri” Veriyor. mask
Türk Kızılay'ı ve Save the Children Türkiye Ülke Ofisi 6-18 Yaş Grubu Çocuklara “Afetlere Hazırlık Eğitimleri” Veriyor.
Ayak Mantarı Nedir? Neden Olur? Bulaşıcı mıdır? Nelere Dikkat Etmeliyiz? mask
Ayak Mantarı Nedir? Neden Olur? Bulaşıcı mıdır? Nelere Dikkat Etmeliyiz?
İnstagram'da Dünya Altıncısıyız... mask
İnstagram'da Dünya Altıncısıyız...
Dikkat Bu Belirtiler Beyin Tümörü Habercisi Olabilir! Baş Ağrısı, Bulantı ve Kusma Ciddiye Alınmalı! İşte Ayrıntılar... mask
Dikkat Bu Belirtiler Beyin Tümörü Habercisi Olabilir! Baş Ağrısı, Bulantı ve Kusma Ciddiye Alınmalı! İşte Ayrıntılar...
Oktay Kaynarca 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dedi, Semerkand ve Buhara’ya gitti... mask
Oktay Kaynarca 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dedi, Semerkand ve Buhara’ya gitti...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL