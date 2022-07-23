23 Tem 2022 - 16:43- Yaşam

Yaz Aylarında Aşırı Terlemeye (Hiperhidrozis) Dikkat! Aşırı Terlemenin Nedenleri Nelerdir?

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Herkes terler ve terleme nedeniyle çok sayıda vücudumuzdan toksin atarız. Yani terlemek normal ve sağlıklı bir durumdur. Ancak aşırı terlemek bazen yaşam konforunu bozacak hastalık düzeyinde fazla olduğunda Aşırı Terleme- Hiperhidrozis dediğimiz tedavi gerektiren bir hal alır. 
Yaz Aylarında Aşırı Terlemeye (Hiperhidrozis) Dikkat! Aşırı Terlemenin Nedenleri Nelerdir? mask
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Dermatoloji Uzmanı Dr. Bilge Ateş konu hakkında bilgiler verdi. Aşırı Terleme Neden Olur? 

%90 aşırı terlemeye neden olan sebep bulunamaz. Kişiye özel genellikle genetik bir durumdur.  Sempatik sinir sistemi biraz fazla çalışan, hassas utangaç insanlarda, ya da tam tersi mükemmelliyetçi titiz insanlarda da sıklıkla görülür.  %10 sıklıkta ise altta yatan bir hastalığa bağlı tüm vücut -bir bölgeye lokalize olmayan aşırı terleme gelişebilir. 

En sık Aşırı Terlemeye neden olan hastalıkları şu şekildedir. 

Tiroid bezinin aşırı çalışması (Hipertroidi), Sempatik sinir sisteminin aşırı çalışması, Şeker hastalığı, Menopoz, Aşırı kilolu olmak, Kullanılan bazı ilaçlar, Tüberküloz, Lösemi, HIV/AIDS hastalığı gibi bir çok nedene bağlı aşırı terleme gelişebilir. 

El Aşırı Terlemesi Olan kişiler; İnsanlarla el sıkışmak, tokalaşmak sorun haline gelir. Çoğu hasta yazı yazamadığından, uzun süren sınavlarda kâğıt üzerine mendiller peçeteler koyarak yazı yazmaya çalıştıklarından ve bilgisayar klavyesinin su içinde kalmasından iş yaşamlarının çok ciddi etkilendiğinden şikâyet ederler. 

Ayak aşırı terlemesi olan kişiler; Ayakkabı giymekte zorluk çekmek, terlik ve ayakkabı içinde ayağın kayması ve sıklıkla terin kötü ayak kokusu yaptığından şikâyet ederler. Ayaklarda aşırı terleme; ayaklarda hep ıslaklık ve nem yaptığından mantar enfeksiyonu gelişimi için zemin hazırlar. Hem ayak parmak aralarında hem de ayak tırnaklarda mantar enfeksiyonu kolaylıkla gelişir. 

Koltuk Altı Aşırı Terlemesi olan kişiler; Hastalar daha çok kötü Kokudan ve bu bölgeden su akar gibi terledikleri için terin kıyafetlerinden kötü bir görüntü yaratmasından şikâyet ederler. Koltuk altı aşırı terlemesi olan çoğu hasta yanımda yedek kıyafet taşıyorum su gibi terliyorum ve kıyafetim özellikle öğlen saatlerinde su içinde kalıyor ve değiştirmek zorunda kalıyorum diye şikâyet ederler. Aşırı terleyen kişilerin en çok rahatsız olduğu konulardan diğeri de terin kokmasıdır. Sosyal hayatı oldukça zorlaştıran bir durumdur. Kişiyi, toplum içinde sıkıntılı bir ruh haline sokar. Bu ruhsal bozukluğun yanında; Aşırı terleme bakterilerin ve mantar enfeksiyonlarının gelişmesi içinde zemin yaratır. 

# Çok terleme hangi hastalığın belirtisi?, , Çok fazla terliyorum ne yapmalıyım?, Çok fazla terlemek neden olur?, Hangi hastalık çok terletir?, Çok fazla terlemek iyi midir?, Aşırı terleme nasıl engellenir?
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23 Tem 2022 - 16:43 - Yaşam

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