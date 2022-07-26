26 Tem 2022 - 16:32- Belediyeler

Gölbaşı Belediyesi 2.Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni için Başvuru Süresi Uzatıldı...

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Kayıtların 5 Ağustos tarihine kadar http://ankaragolbasi.bel.tr/sunnet üzerinden alınacağının duyurusunu yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Geleneksel Toplu Sünnet Şölenimizin bu yıl ikincisini düzenleyeceğiz.
Gölbaşı Belediyesi 2.Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni için Başvuru Süresi Uzatıldı... mask
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200 çocuğumuzu daha ücretsiz sünnet ederek, mutluluklarına ortak olacağız. Çocuklarımızın sünneti, Gölbaşı Belediyesi Sağlık Ocağı'mızda yapılacak. Geleneklerimizi yaşatmaya devam etmek için bütün çocuklarımızı kirveleri ile şölenimize davet ediyoruz." dedi. 

Sünnet kıyafeti ve tüm masrafların Gölbaşı Belediyesi tarafından karşılanacağı "2.Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni'ne 6 yaş ve üzeri çocuklar için başvuru yapılabilecek.
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26 Tem 2022 - 16:32 - Belediyeler

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Gölbaşı Belediyesi 2.Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni için Başvuru Süresi Uzatıldı... mask
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