27 Tem 2022 - 17:11- Gündem G: 27 Tem 2022 - 17:16

Ankara'da Yaz Şenlikleri ve Konserleri Coşkusu! Mehmet Demirtaş, İbocan, Fatma Turgut ve Kent Orkestrası Konserleri! İşte Ankara etkinlik takvimi ...

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentlileri, “Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri” ile buluşturmaya ve eğlendirmeyi sürdürüyor. Hüseyin Turan, Gökhan Türkmen ve Kent Orkestrası konserleriyle başlayan yaz şenlikleri bu hafta da Akyurt, Bala ve Ulus Gençlik Parkı’nda farklı sanatçıların katılımıyla dolu dolu geçecek.
Ankara'da Yaz Şenlikleri ve Konserleri Coşkusu! Mehmet Demirtaş, İbocan, Fatma Turgut ve Kent Orkestrası Konserleri! İşte Ankara etkinlik takvimi ... mask
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ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkenti kültür ve sanatın da Başkenti yapmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. ‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri’nin ilkini 23 Temmuz’da Çubuk’ta Hüseyin Turan ve Kent Orkestrası, Altınpark’ta ise Gökhan Türkmen ile başlatan ABB, bu hafta da Mehmet Demirtaş, İbocan ve Fatma Turgut konseriyle Başkentlileri buluşturacak.

BAŞKENTTE EKİM AYI SONUNA KADAR HER HAFTA MÜZİK VE EĞLENCEYLE DOLU GEÇECEK

ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı her hafta merkez ve çevre ilçelerde ekim ayı sonuna kadar kurulacak panayırlarla Başkentlilerin yaz akşamlarını hem eğlenerek hem de müzik dolu geçirmesini amaçlıyor.

Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği mini lunaparktan kukla oyununa, palyaçolardan yüz boyama etkinliğine kadar 18.00-22.30 saatleri arasında ücretsiz olarak düzenlenen panayır ve konserlerde bir araya gelen 7’den 70’e vatandaşlar, bu hafta ise Akyurt, Bala ve Ulus Gençlik Parkı’nda sahne alacak Kent Orkestrası ve şu sanatçıların konserlerini izleyebilecek:

-27 Temmuz 2022 Çarşamba günü Mehmet Demirtaş saat 20.00-Akyurt Pazar Yeri

-29 Temmuz 2022 Cuma günü Ankara Kent Orkestrası saat 20.00-Bala Pazar Yeri

-30 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 20.00 İbocan-Bala Pazar Yeri

-30 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 20.00 Fatma Turgut-Gençlik Parkı

# Kent Orkestrası, İbocan, Fatma Turgut, Mehmet Demirtaş, Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri

27 Tem 2022 - 17:11 - Gündem

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