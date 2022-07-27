'Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı' Listesi Yayınlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Listede Kaçıncı Sırada?

Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan Kraliyet İslami Strateji Araştırmalar Merkezi'nin 'Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı' listesinin 2022 yılı sonuçları açıklandı. Listenin geçen yıl zirvesinde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 4. sıraya geriledi.

Müslümanlar üzerinde belli bir etki bırakan kişiler bu listeye girebildi. Bu kapsamda listenin zirvesinde Katar Emiri Temim bin Hamad es Sani yer aldı. Katar Emiri Sani'yi Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz es Suud ve İran Lideri Ayetullah Hamaney izledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİSTEDE 4. SIRADA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 'Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı' listesinde dördüncü sırada yer aldı.

Erdoğan geçtiğimiz sene listenin zirvesindeydi.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden İsmailağa Cemaatinin eski lideri Mahmut Ustaosmanoğlu ise listede 34. sırada yer alırken, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile Yemenli Ensarullah ldieir Abdulmelik el-Husi de listede yer alanlar arasında bulunuyor.

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