Baran: “Güzellik Sektörü Başkent’te Buluşacak”

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, fuarın Ankara’da yapılmasının önemine değinerek “Ankara Ticaret Odası Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitemizin üyeleri hem şahsen hem de ürettikleri ürünleriyle fuarda yer alacak” dedi.

ATO Duatepe Hizmet Binası’nda gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Baran, hizmet sektörü içinde yer alan Kuaför ve Güzellik Solanlarının Covid-19 pandemisi tedbirleri çerçevesinde gerçekleşen kapanmalardan olumsuz etkilendiğini ancak süreci kooperatif kurarak ve yerli üretim gerçekleştirerek başarıyla geçirdiğini anlattı. Ankara’da fuar düzenlenmesinin kent ekonomisine katkılarından da söz eden Baran, “Fuarlar, sektördeki yenilikleri takip etmemizi sağlayarak, sektöre hareket, canlılık ve dinamizm getiriyor.

Güzellik sektörü de hızla değişen, yenilenen, teknolojiyle dönüşen bir sektör. Sektör, Kasım ayında Başkent’te buluşacak. Ankara Ticaret Odası Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitemizin üyeleri hem şahsen hem de ürettikleri ürünleriyle fuarda yer alacak. Fuarın, sektörün ufkunu açarak gelişimini daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum” dedi.

Ankara Ticaret Odası’nda sektörlerin 67 meslek komitesi aracılığıyla temsil edildiği bilgisini veren Baran, ATO’nun 43 No’lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi’nin de sektörünü yakından takip eden, sorunlarıyla, talepleriyle yakından ilgilenen aktif olarak çalışan komitelerden biri olduğunu söyledi. ATO Başkanı Baran, çalışmaları nedeniyle Komite Başkanı Ömer Sarıoğlu’na teşekkür etti.

ATO 43 No’lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Ömer Sarıoğlu da konuşmasında sektörü temsil eden odaların güç birliği içerisinde hareket ettiğini belirterek, “Birlikte çok güzel bir atmosfer yakaladığımıza şahit oluyoruz. Bu fuar da o atmosferin sonucu oldu. Antalya’dan sonra ikincisi Ankara’da yapılacak olan fuarın Ankara ekonomisine de büyük katkı sağlamasını temenni ediyorum” dedi.

Toplantıya Ankara Berberler Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Sezayi Kara, Ankara Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Köksal Özcan ile çok sayıda il temsilcisi katıldı.

FUAR ALTINPARK’TA YAPILACAK

Ulusal ve uluslararası birçok markanın yeni ürünlerinin sergileneceği “Beauty Life Expo”,6-7-8 Kasım 2022 tarihlerinde ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. ATO’nun Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi’nin hazırlık çalışmalarına dâhil olduğu fuarı, Ankara Berberler Esnaf Sanatkârlar Odası, Ankara Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası’nın yanı sıra Afyon, Aksaray, Akşehir, Bolu, Çorum, Denizli, Ereğli, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Nevşehir, Ordu, Rize, Tokat, Yozgat, Zonguldak illerinden Berber ve Kuaförler Odaları destekliyor.