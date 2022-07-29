Etimesgut Belediyesi Yeşil alan ve Park Çalışmaları Devam Ediyor! 7 Yeni Park Daha Yapılıyor...

İlçenin farklı noktalarında devam eden park çalışmalarını inceleyen Demirel parklara ağaç dikti. Demirel, "İlçemizin dört bir yanında devam eden ağaçlandırma çalışmalarımızla ilçemizi daha modern, daha yeşil görünüme kavuşturuyoruz. İlçemizin üçte birini park ve yeşil alanlarda donattık" dedi.

İŞÇİLERE TEŞEKKÜR

Park ve yeşil alanların doluşturulmasında işçilerin üstün gayretleri olduğuna dikkat çeken Demirel, "Parklarımızı kendimiz projelendiriyor, kendi işçimizin emekleriyle yapıyoruz. Tamamen özkaynaklarımızı kullanıyoruz. Parklarımızın yapımında emeği olan bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Parklarımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.