Etimesgut Belediyesi Yeşil alan ve Park Çalışmaları Devam Ediyor! 7 Yeni Park Daha Yapılıyor...

İlçenin farklı noktalarında devam eden park çalışmalarını inceleyen Demirel parklara ağaç dikti. Demirel, "İlçemizin dört bir yanında devam eden ağaçlandırma çalışmalarımızla ilçemizi daha modern, daha yeşil görünüme kavuşturuyoruz. İlçemizin üçte birini park ve yeşil alanlarda donattık" dedi.
İŞÇİLERE TEŞEKKÜR
Park ve yeşil alanların doluşturulmasında işçilerin üstün gayretleri olduğuna dikkat çeken Demirel, "Parklarımızı kendimiz projelendiriyor, kendi işçimizin emekleriyle yapıyoruz. Tamamen özkaynaklarımızı kullanıyoruz. Parklarımızın yapımında emeği olan bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Parklarımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.