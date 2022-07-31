Keçiören'de Şiddetsizlik Semineri

Keçiören Belediye Başkanlığı-Şiddetsiz Toplum Derneği işbirliğinde, 29 Temmuz 2022 Cuma günü, belediye çalışanları, muhtarlar ve kent konseyi üyelerinin katıldığı “Şiddetin Önlenmesi İçin Bireyler ve Kurumlar Arası İş Birliğinde Belediyelerin Rolü” konulu seminer düzenlendi.

Etkinliği, Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Sertaç Cihan, Dernek gönüllüsü Erdal Gülöz ile Dernek üyesi ve kırsal alanlarda kadın istihdamına yönelik üretim projeleri hazırlayan Nureddin İlter de izledi.

Seminerin sunuculuğunu, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden, Eğitim Sorumlusu Senem Sena Polat yaptı.

Sümer: Şiddeti Anneler Önleyecek

Seminerin açılışında konuşan, Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer, güven ve desteklerinden dolayı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve arkadaşlarına sonsuz teşekkür ettiklerini belirterek şunları dile getirdi.

“Sizlerin böyle bir etkinliğe katılmanız çok büyük bir özveridir. Boşa gelmediniz, birkaç saatinizi de boşa harcamayacaksınız. Ülkemizde ve dünyada, sevgi, şefkat, saygı, hoşgörü, dostluk ve barış, sizler gibi gönüllü kahramanların katkıları ile sağlanacaktır. İşte o zaman başlayacaktır gerçek insanlık tarihi. İnsana, hayvana ve çevreye yönelik şiddetin sona ermesi ile başlayacak olan insanlık tarihinin kahramanları anneler olacaktır. Anneler ve gönül annelerine, babalar ve gönül babaları ile birlikte hareket etmelerini öneriyoruz.

Ailenizi, okulunuzu ve işinizi ihmal etmeden gönüllü çalışmalara katılmanızı öneriyoruz. Gönüllülük zenginliktir, çok büyük bir aile içinde yaşamaktır ve asla yalnız kalmamaktır.

Derneğimiz, kurulduğu 2015 yılından beri, şiddetin ve silahların bırakılmasını, silahların geri dönüşüme kazandırılmasını, şiddete şiddetsiz tepki gösterilmesini, kadınların, annelerin ekonomik yönden güçlendirilmesini, kendilerini ve çevrelerini şiddete karşı korumak konusunda bilgi ve deneyimlerinin artırılmasını, ailede, çocuklar ve ileri yaşlılar dahil herkesin içinde olacağı iletişim yönteminin geliştirilmesini, kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri, gönüllü kuruluşlar ve basın arasında güçlü işbirlikleri kurulmasını savunmaktadır.

Keçiören Belediye Başkanlığına, şiddete karşı, birkaç birimin, muhtarların ve gönüllü kuruluşların (STK) temsil edileceği bir kurul oluşturulmasını, “Şiddetsiz Keçiören” anlayışının hedeflenmesini öneriyoruz.”

Konuşmacılar ve İşlenen Konular

Etkinlikte, Şiddetsiz Toplum Derneği Başkan Yardımcısı, Uzman Psikolog Şenay ÖLMEZ “Aile İlişkilerinin, Aile ve Toplumda Şiddetin Önlenmesi Açısından Önemi ve Belediyelerin Rolü”, Şiddetsiz Toplum Derneği ve Onur Kurulu üyesi Av. Jülide SOYBAŞ “Şiddetin Önlenmesinde Mevzuat, Uygulamalar ve Belediyelerin Rolü” konularını işlediler.

Uzman Psikolog Şenay Ölmez: Sevgiyi , İletişimi ve Şiddetsizliği Öğretmeliyiz

Uzman Psikolog Şenay Ölmez, şiddetin çeşitleri ve nedenleri konusunda bilgiler verdi. Ölmez, bireylerin, ailelerin, başta eğitim-öğretim kurumları olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının önemli görevleri bulunduğunu belirterek, çok küçük yaşlarda sevgiyi, iletişimi ve şiddetsiz yaşamayı öğretmenin zorunlu olduğunu dile getirdi.

Av. Jülide Soybaş: Sorun Kanunlarda Değil, Uygulamalarda

Av. Jülide Soybaş, 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”da yazılı haklar, görevler ve sorumluluklar hakkında bilgiler verdi. Av. Soybaş, sorunların kanunlardan değil, uygulamalardan kaynaklandığını belirtti.

Etkinlik sonrası bir rapor hazırlanması, bu raporun Başkanlık makamına sunulması, iletişim ve işbirliğinin sürdürülmesi kararlaştırıldı.