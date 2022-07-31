Karaciğer Yağlanması Neden Olur? Karaciğer Yağlanması Nedir, Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Karaciğer, vücudumuzun detoksifikasyon merkezidir. Karaciğer metabolik organ olarak yağın sindiriminde safrayı destekler ve kan şekeri düzenlenmesine yardımcı olur üstelik hormon dengemizden de sorumlu olup protein yapıtaşlarının üretimini sağlar. Karaciğer oldukça sağlam ve güçlü bir organdır, bir hasar aldığında yaklaşık 2 kg ağırlığında ki organın zarar görmeyen tarafı görevlerini devam ettirir.

Yapılan araştırmalara göre ülkemizde yaklaşık 19 milyon kişi karaciğer yağlanması yaşıyor. Karaciğer yağlanmasının en büyük sebebi beslenmeme dir. Karımızı doyurduğumuzu sanıp hücrelerimizi aç bırakarak sürekli yemek yeme döngüsü içinde olup vücudumuzdaki besinleri toplayan, toksinleri filtreleyen en işlevsel organımızı yanlış beslenme ile her gün biraz daha yağlandırıyoruz.

Yüksek yağlı yiyecekler, alkol ve virüsler karaciğere büyük zarar vermektedir. Vücuttaki toksinlere karşı verilen sürekli savaş hali karaciğeri fazlası ile yormaktadır

Peki bu kadar işlevsel organ olan karaciğer hastalığının belirtileri nelerdir ?

Yüzdeki ince kanamalar , hızla çıkan çürükler , kaşıntı , iştahsızlık , ani ve büyük kilo değişiklikleri, sağ üst karın bölgesinde basınç hissi karaciğer hastalığının belirtileri olabilir. Sarımsı bir cilt ve gözler de en önemli belirtilerindendir. Bunlarla birlikte Sürekli şiddetli yorgunluk yaşayan herkesin karaciğer değerlerini kontrol ettirmesi gerekir.

· Alkol-rafine şeker-kızartmalara veda edilmelidir.

· Fazla kilolar sağlıklı beslenme ile verilmelidir

· Sedanter yaşam tarzından , hayata hareket katılmalıdır.

· Yeşil çay karaciğerdeki yağları yok eder.

· Sarımsak detoksifikasyon sağlar

· Lahana karaciğer sağlığını iyileştirir

· Domates karaciğeri temizler

· Avokado toksinlerden korur

· Zerdeçal yemeklere katılmalıdır ki detoksifikasyon oluşsun.

· Pancar karaciğer sağlığını destekler , ağır metalleri kandan filtreler .

· Yapraklı sebzeler ağır metalleri nötralize eder.

· Lifli ve zengin tahıl ürünleri günlük beslenmede yer verilmelidir.