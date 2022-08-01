Afetname Filmi Ne Zaman Vizyona Giriyor? Afetname Filmi Konusu ve Oyuncuları Kimdir? İşte Galada Yaşananlar....

İSTANBUL (İGFA) - Yapımcılığını Mert Yapım medya adına Mert Ozan Düz ve Derya Şen ortaklığıyla gerçekleştirildiği, hikayesi Derya Şen ve senaryosu Şeyda Delibaşı imzası taşıyan “AFETNAME” isimli komedi tarzındaki sinema filminin yönetmen koltuğunda Ahmet Yaşar Gümüş oturdu.

29 Temmuz'da izleyicisiyle buluşan“AFETNAME” gala gösterimi Özdilek AVM’ de yapıldı. Tam kadro gösterime katılan oyuncular şıklıklarıyla göz kamaştırdı.

Derya Şen ve Umut Özkan’ın başrollerde olduğu “AFETNAME” isimli komedi tarzındaki filmin gala gösterimine modacı Selma Oruç imzalı özel tasarım kırmızı renkli bir kostümle katılan güzel oyuncu Derya Şen tüm dikkatleri üzerine topladı.

Sinema filminde eşi ünlü şef Ayvaz Akbacak ve oğlu Toprak Can Akbacak ile kamera karşısına geçen Derya Şen “Eşim doğuştan sanatçı yetenekleri beni çoğu zaman şaşırtıyor oyunculuğuna bayıldım. Oğlumuza da bu yetenek kalıtsal geçmiş” vurgusunu yaptı.

Şen, “Hem oyuncu hem de yapım ortağı olarak zor ve sancılı bir süreçten geçtim. Bu film benim evladım gibi doğumu kolay olmadı ama şükür doğdu” dedi.