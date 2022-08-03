03 Ağu 2022 - 10:52- Gündem G: 03 Ağu 2022 - 12:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS Talimatı! İddialar Üzerine DDK'ya İnceleme...ÖSYM Başkanı Görevden Alındı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddialar üzerine Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) inceleme talimatı verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS Talimatı! İddialar Üzerine DDK'ya İnceleme...ÖSYM Başkanı Görevden Alındı! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Erdoğan’ın talimatı üzerine başlatılan incelemenin, en kısa sürede neticelenerek kamuoyu ile paylaşılacağı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.
# Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS Talimatı, KPSS-2022/1 Sonuçları Açıklandı..., KPSS 2022/1, 2022 Lisans KPSS Başvuru ne zaman?, 2022 KPSS Lisans oturumu, , Devlet Denetleme Kuruluna (DDK)
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
KPSS Sınavına İnceleme Başladı! KPSS İptal Mi Olacak? KPSS 2022 Yeniden Mi Yapılacak! Sorular İptal Olursa Ne Olur? mask
KPSS Sınavına İnceleme Başladı! KPSS İptal Mi Olacak? KPSS 2022 Yeniden Mi Yapılacak! Sorular İptal Olursa Ne Olur?
Tarım Kredi Market’ten Görülmemiş İndirim! Kuşbaşı Et, Kavurma Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 34.90 TL, 46.90 TL, 46.90 TL, 60.90 TL, 121.90 TL'ye Düştü! mask
Tarım Kredi Market’ten Görülmemiş İndirim! Kuşbaşı Et, Kavurma Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 34.90 TL, 46.90 TL, 46.90 TL, 60.90 TL, 121.90 TL'ye Düştü!
Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağında Dev İndirim!! TMO Ayçiçek Yağı, Anadolu Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 36,90 TL, 37,25 TL, 135 TL’ye Düştü…! Anadolu Ayçiçek Yağı 1 LT 33,90 TL mask
Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağında Dev İndirim!! TMO Ayçiçek Yağı, Anadolu Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 36,90 TL, 37,25 TL, 135 TL’ye Düştü…! Anadolu Ayçiçek Yağı 1 LT 33,90 TL
Kamp Sandalyesine Bomba İndirim! Koçtaş’ta 99 TL'ye Düştü! Böyle İndirimi Market Market Gezseniz Yine Bulamazsınız! Tam Tamına… mask
Kamp Sandalyesine Bomba İndirim! Koçtaş’ta 99 TL'ye Düştü! Böyle İndirimi Market Market Gezseniz Yine Bulamazsınız! Tam Tamına…
Zam Geldi! Engelli Vatandaşın Maaşı 1.840 TL Oldu! Engelli Maaşı Alabilmek İçin Gerekenler Nelerdir? Engelli Maaşı Başvuru Nereye Yapılır? Dereceye Göre Engelli Maaşları Kaç TL? mask
Zam Geldi! Engelli Vatandaşın Maaşı 1.840 TL Oldu! Engelli Maaşı Alabilmek İçin Gerekenler Nelerdir? Engelli Maaşı Başvuru Nereye Yapılır? Dereceye Göre Engelli Maaşları Kaç TL?
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
Sigaraya (BUGÜN) Zam Mı Geldi! Özgür Aybaş İlk Kez Duyurdu! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 2 Ağustos Güncel Sigara Fiyatları! mask
Sigaraya (BUGÜN) Zam Mı Geldi! Özgür Aybaş İlk Kez Duyurdu! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 2 Ağustos Güncel Sigara Fiyatları!
Günde 2 Paket Sigara Parasına Ev Sahibi Olacaksınız! Sadece Tek Bir Şart Var; Ayda 1.899 Lira Kira Ödeyerek… TOKİ Yine Yaptı Yapacağını! 2+1, 3+1 Evler… mask
Günde 2 Paket Sigara Parasına Ev Sahibi Olacaksınız! Sadece Tek Bir Şart Var; Ayda 1.899 Lira Kira Ödeyerek… TOKİ Yine Yaptı Yapacağını! 2+1, 3+1 Evler…
BİM Market İçeceklerde Dev İndirim Yaptı! ! Cola Cola, Fanta, Sprite, Meysuyu ve Soğuk Çay Fiyatları Düştü! Her şey 9,90 TL, 11,50 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! mask
BİM Market İçeceklerde Dev İndirim Yaptı! ! Cola Cola, Fanta, Sprite, Meysuyu ve Soğuk Çay Fiyatları Düştü! Her şey 9,90 TL, 11,50 TL, 29,50 TL’ye Geriledi!
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…

03 Ağu 2022 - 10:52 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bingöl Balı İngiltere'den 'Gold' ödül Aldı! mask
Bingöl Balı İngiltere'den 'Gold' ödül Aldı!
Hibe ile Avrupa’da Staj İmkanı! Üniversitelerde Çift Ana dal, Yan Dal Neden Önemli? mask
Hibe ile Avrupa’da Staj İmkanı! Üniversitelerde Çift Ana dal, Yan Dal Neden Önemli?
2022-Kaymakamlık Sınavı Başvuruları Başladı... mask
2022-Kaymakamlık Sınavı Başvuruları Başladı...
Çocukların Suça Karışma Oranında Artış!.. 500 Bine Yakın Çocuk Karakolluk Oldu! mask
Çocukların Suça Karışma Oranında Artış!.. 500 Bine Yakın Çocuk Karakolluk Oldu!
Ankara itfaiyesine araç takviyesi! mask
Ankara itfaiyesine araç takviyesi!
Arpa ve Buğday Tohum Desteği İçin Online Başvuru Başladı... mask
Arpa ve Buğday Tohum Desteği İçin Online Başvuru Başladı...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL