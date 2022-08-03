Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS Talimatı! İddialar Üzerine DDK'ya İnceleme...ÖSYM Başkanı Görevden Alındı!

Erdoğan’ın talimatı üzerine başlatılan incelemenin, en kısa sürede neticelenerek kamuoyu ile paylaşılacağı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.