04 Ağu 2022 - 09:27- Belediyeler G: 04 Ağu 2022 - 09:28

Gölbaşı Belediyesi 2.Geleneksel Basın Turnuvası’nın Kuraları Çekildi...

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Gölbaşı Belediyesi sponsorluğunda ulusal ve yerel basın mensuplarının katılımları ile gerçekleşecek olan futbol turnuvasında 16 takım karşılaşacak.
Gölbaşı Belediyesi 2.Geleneksel Basın Turnuvası’nın Kuraları Çekildi... mask
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Gölbaşı Belediyesi ev sahipliğinde ikincisi düzenlenen, ulusal ve yerel basın mensuplarının katılacağı basın futbol turnuvasının kuraları Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek tarafından çekildi. Gölbaşı Belediyesi sponsorluğunda düzenlenecek olan turnuvanın kura çekimine Halı Saha Futbol Federasyonu Başkanı Bahadır Bulut da katıldı.

Katılımcılara hoş geldiniz diyerek sözlerine başlayan Başkan Şimşek: “Bu sene ulusal ve yerel basın mensuplarımızı bir araya getirdiğimiz basın turnuvamızın ikincisini Gölbaşı Belediyemizin sponsorluğunda gerçekleştireceğiz. Turnuvamızın kura çekimini yapıp takımları eşleştireceğiz. İlk kurayı ben çekiyorum. Tüm takımlara hayırlı olsun, hepsine başarılar diliyorum.

Geçen senenin şampiyonu Anadolu Ajansı’ydı. Çok güzel bir turnuva oldu. Hocalarımızla, sahamızla, oyuncularımızla gerçekten centilmence bir turnuva geçirdik. Bu sene de ikincisini düzenlediğimiz turnuva layıkıyla geçer, hak eden kazanır diyorum ve tüm takımlara tekrar başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu. 

Kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler: 

 

Haber Global - İhlas Haber Ajansı

TRT Haber - Anadolu Ajansı

A Spor – Anka Haber Ajansı

KRT TV – Kanal 7

Bengü Türk – TRT Spor

Yerel Gazete – TV 100

Kanal D – NTV 

Ülke TV – Hürriyet Gazetesi

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04 Ağu 2022 - 09:27 - Belediyeler

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