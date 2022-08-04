Gölbaşı Belediyesi 2.Geleneksel Basın Turnuvası’nın Kuraları Çekildi...

Gölbaşı Belediyesi ev sahipliğinde ikincisi düzenlenen, ulusal ve yerel basın mensuplarının katılacağı basın futbol turnuvasının kuraları Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek tarafından çekildi. Gölbaşı Belediyesi sponsorluğunda düzenlenecek olan turnuvanın kura çekimine Halı Saha Futbol Federasyonu Başkanı Bahadır Bulut da katıldı.
Katılımcılara hoş geldiniz diyerek sözlerine başlayan Başkan Şimşek: “Bu sene ulusal ve yerel basın mensuplarımızı bir araya getirdiğimiz basın turnuvamızın ikincisini Gölbaşı Belediyemizin sponsorluğunda gerçekleştireceğiz. Turnuvamızın kura çekimini yapıp takımları eşleştireceğiz. İlk kurayı ben çekiyorum. Tüm takımlara hayırlı olsun, hepsine başarılar diliyorum.
Geçen senenin şampiyonu Anadolu Ajansı’ydı. Çok güzel bir turnuva oldu. Hocalarımızla, sahamızla, oyuncularımızla gerçekten centilmence bir turnuva geçirdik. Bu sene de ikincisini düzenlediğimiz turnuva layıkıyla geçer, hak eden kazanır diyorum ve tüm takımlara tekrar başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.
Kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler:
Haber Global - İhlas Haber Ajansı
TRT Haber - Anadolu Ajansı
A Spor – Anka Haber Ajansı
KRT TV – Kanal 7
Bengü Türk – TRT Spor
Yerel Gazete – TV 100
Kanal D – NTV
Ülke TV – Hürriyet Gazetesi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.