İşte Burçlar İçin En Kritik Tarihler...Astrolog Zeynep Turan Yorumladı...

2022 Ağustos ayından sonra gökyüzünün olaylarını ve etkilerini konuşan Simge Fıstıkoğlu ile astrolog Zeynep Turan’ın ilgiyle izlenen sohbetinin ikinci bölümü youtube’da yayına alındı.
Söyleşide Zeynep Turan, 2022 Ağustos ayı ve sonrası burçları için kritik tarihleri anlattı. “29 Ekim tarihine kadar kimseye ciddi bir tarih vermediğini” söyleyen Turan, mars’ın yavaşlamaya başlamasıyla yaşanabilecekleri ve mücadele ile geçecek dönemler üzerine yorumlarını aktardı.
Zeynep Turan’ın, iş, aş, kariyer, dünyada olup bitenler, politika, alım satıp, ekonomik konular üzerine yorumlar ve Mars ile Merkür retroları üzerine önemli açıklamalarda bulunduğu söyleşi ilgi gördü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.