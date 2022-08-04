Altındağ'a Yeni Cemevi...İnşaatta Sona Gelindi...

Alevi vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Aydıncık Mahallesi’ne, Başkan Asım Balcı’nın talimatlarıyla bir Cemevi inşa edilmeye başlandı. Aydıncık Cemevi’nin yapım aşamalarıyla yakından ilgilenen Başkan Balcı, inşaat alanında incelemelerde bulundu. Başkan Balcı’ya Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla da eşlik etti.
“HAYIRLI UĞURLU OLSUN”
Cemevi inşaatında sona yaklaşıldığını söyleyen Başkan Asım Balcı “Vatandaşlarımızın bu konuda bizden bir talepleri vardı, biz de yerine getirdik. Aydıncık Mahallemize bir Cemevi inşa ettik. İnşaat çok hızlı ilerliyor, çok kısa bir süre sonra tamamlayacağız inşallah... Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.