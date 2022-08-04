Dikkat! Konut Teslim Sürelerinde Değişiklik! Resmi Gazetede Yayımlandı...1 Ekimden İtibaren

Yönetmeliğe göre, ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunlu olurken bu sürenin her sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyeceğinin altı çizildi. Ön ödemeli konutlarda sözleşmeyle belirlenen tüketiciye azami teslim süresi, 36 aydan 48 aya çıkarıldı.

1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek yönetmelik öncesinde bu süre