04 Ağu 2022 - 10:26- Gündem G: 04 Ağu 2022 - 10:31

Dikkat! Konut Teslim Sürelerinde Değişiklik! Resmi Gazetede Yayımlandı...1 Ekimden İtibaren

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Ticaret Bakanlığının Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı.
Dikkat! Konut Teslim Sürelerinde Değişiklik! Resmi Gazetede Yayımlandı...1 Ekimden İtibaren mask
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Yönetmeliğe göre, ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunlu olurken bu sürenin her sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyeceğinin altı çizildi. Ön ödemeli konutlarda sözleşmeyle belirlenen tüketiciye azami teslim süresi, 36 aydan 48 aya çıkarıldı.

1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek yönetmelik öncesinde bu süre
# Konut Teslim Süresinde Değişiklik, Ticaret Bakanlığının Ön Ödemeli Konut Satışları

04 Ağu 2022 - 10:26 - Gündem

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