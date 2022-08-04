Mamak Ekolojik Vadi Hasat Festivaline Davetlisiniz...Cirit gösterisi, Okçuluk, Arslanbek Sultanbekov Konseri

Mamak Belediyesi geleneksel hale getirdiği hasat festivali ile kaybolmaya yüz tutmuş köy ritüellerini günümüze taşıyor. 7 Ağustos Pazar günü Ekolojik Vadi’de gerçekleştirilecek Hasat Festivali’nde çilekler, şeftaliler, lavantalar toplanacak. Mamak mis gibi kokacak. Mamak’ın bereketli topraklarından elde edilen ürünler, Mamak Kadın Kooperatifi’nin emekleriyle yine Mamaklıların hizmetine sunulacak.
“Hasadımız Bereketli Olsun”
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ın bereketli topraklarına ektiğimiz ürünleri hasat etme vakti geldi. Siz değerli hemşehrilerimizi hasat sevincimize ortak olmak için Ekolojik Vadi’mize bekliyoruz. Şimdiden hasadımız bereketli olsun diyorum” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.