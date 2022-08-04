04 Ağu 2022 - 16:24- Belediyeler

Mamak Ekolojik Vadi Hasat Festivaline Davetlisiniz...Cirit gösterisi, Okçuluk, Arslanbek Sultanbekov Konseri

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Tarımsal kalkınmayı destekleyen, Mamak’ı tarımda öncü marka haline getiren Mamak Belediyesi, emeklerinin karşılığını alıyor. Gökçeyurt’ta Ekolojik Vadi’de lavanta, çilek, şeftali hasadı yapılacak.
Mamak Ekolojik Vadi Hasat Festivaline Davetlisiniz...Cirit gösterisi, Okçuluk, Arslanbek Sultanbekov Konseri mask
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Mamak Belediyesi geleneksel hale getirdiği hasat festivali ile kaybolmaya yüz tutmuş köy ritüellerini günümüze taşıyor. 7 Ağustos Pazar günü Ekolojik Vadi’de gerçekleştirilecek Hasat Festivali’nde çilekler, şeftaliler, lavantalar toplanacak. Mamak mis gibi kokacak. Mamak’ın bereketli topraklarından elde edilen ürünler, Mamak Kadın Kooperatifi’nin emekleriyle yine Mamaklıların hizmetine sunulacak. 

“Hasadımız Bereketli Olsun” 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ın bereketli topraklarına ektiğimiz ürünleri hasat etme vakti geldi. Siz değerli hemşehrilerimizi hasat sevincimize ortak olmak için Ekolojik Vadi’mize bekliyoruz. Şimdiden hasadımız bereketli olsun diyorum” dedi.
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04 Ağu 2022 - 16:24 - Belediyeler

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