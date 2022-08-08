Çankaya Belediyesinden Enflasyona Karşı Ek Protokol... Asgari Ücret Net 6.950 TL Oldu...

Yapılan ek protokol ile belediyede asgari ücret net 6.950 TL oldu. Yemek ve yol yardımıyla bu rakam 8.200 TL’ye çıkarılmış oldu. Yapılan ek protokol yaklaşık 3.600 işçinin önümüzdeki altı ay ve mevcut sözleşmelerin ikinci yıl maaş artışlarında önemli destek sağladı. Buna göre; Belediyenin İmar ve Belde şirketlerinde enflasyon desteği önümüzdeki 6 ay boyunca aylık net 1.100 TL olarak ödenecek.

1 Ocak 2023’te verilecek olan ikinci yıl maaş zammında kademe uygulaması kaldırılırken, herkesin kendi taban yevmiyesine yılsonu enflasyon +2 puan oranında doğrudan artış yapılması sağlanacak. Yemekhanede yapılan zam oranı düşürüldü ve aylık bedel 340 TL yapıldı. Belediyenin Çanpaş şirketinde enflasyon desteği önümüzdeki 6 ay boyunca aylık net 1.100 TL olarak ödenecek.

Aylık 500 TL brüt ödeme de devam edecek. Belediyede kadrolu olarak çalışanlara önümüzdeki 6 ay boyunca aylık net 1.100 TL enflasyon destek primi ödenecek. İkinci yıl maaş zammında kademe uygulaması kaldırılırken, herkesin kendi taban yevmiyesine yılsonu enflasyon oranında doğrudan artış yapılacak. Yemekhanede yapılan zam oranı düşürüldü ve aylık bedel 340 TL yapıldı.

TAŞDELEN: TÜM EMEKÇİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, şu açıklamayı yaptı: “Belediyemizde örgütlü olan Genel-İş Sendikası 1 No’lu Şube ile bir süredir görüşmelerimiz devam etti. Belediyemizin bütün ekonomik şartlarını zorlayarak işçilerimizi, emekçilerimizi enflasyon karşısında koruyoruz. Ülkemizin içinden geçtiği mevcut haksız ve ekonomik düzen hem belediyeleri hem çalışanlarını olumsuz şekilde etkilemektedir.

Ancak bu krizin faturasının çalışan kesimlere, işçilere, emekçilere yüklenmemesi gerekir. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız gereği bu ek protokol ile çalışanlarımızın maaşlarında ciddi artışlar sağladık. Yapılan ek protokol ile belediyede asgari ücret net 6.950 TL oldu. Yemek ve yol yardımıyla bu rakam 8.200 TL’ye çıkarılmış oldu. Geldiğimiz noktada mevcut toplu iş sözleşmelerinin ikinci yıl maaş zammındaki kademe uygulamasını kaldırdık.

Kadrolu işçilerimize enflasyon oranında, İmar-Belde çalışanlarımıza ise enflasyon +2 puan şeklinde maaş artışı yapma kararı aldık. Bu anlamda çalışanlarımızın yanında olduk. Belediye olarak tüm ekonomik zorluklara karşın işçilerimizle, bütün çalışanlarımızla el ele bu zor günleri aşacağımıza inanıyorum. Umudumuz ilk seçimde ülkemizin aydınlık günlere kavuşması ve bunun için el birliğiyle çalışacak olmamızdır. Ek protokolümüz emekçilerimize hayırlı olsun.”