10 Ağu 2022 - 10:18- Belediyeler G: 10 Ağu 2022 - 10:19

Çankaya Açık Hava Sinema Günleri Devam Ediyor...

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Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri bu hafta Akpınar, Emek ve Koru'da devam ediyor. Bu hafta üç mahallede Aykut Enişte 2, Baba ve Eltilerin Savaşı filmleri Çankayalılarla buluşacak.

Çankaya Açık Hava Sinema Günleri Devam Ediyor... mask
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Çankaya geleneği “Açık Hava Sinema Günleri” 12, 13 ve 14 Ağustos'ta Koru Arcadium AVM Arkası, Emek ve Akpınar pazaryerlerinde düzenlenecek gösterimlerle devam ediyor. Bu haftasonu üç mahallede Aykut Enişte 2, Baba (The Father) ve Eltilerin Savaşı filmleri Çankayalılarla buluşacak.

SİNEMANIN KEYFİ PATLAMIŞ MISIR VE GAZOZ

Sezon filmleriyle açık havada sinema keyfi yaşatan Çankaya Belediyesi, bu yıl 18 Eylül'e kadar Aykut Enişte 2, Eltilerin Savaşı, Zoraki Misafir ve The Father (Baba) filmlerini Başkentlilerle buluşturacak. Etkinliklere katılan Çankayalılar, patlamış sıcak mısır ve gazoz ikramı ile açık havada sinema keyfi yaşamaya devam edecek. SİNEMA GÜNLERİ TAKVİMİ 22 Temmuz'da başlayan ve 18 Eylül'e kadar sürecek Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema gösterim takvimi ise şöyle:

12 Ağustos Cuma – 20.30 / Arcadium AVM Arkası / Eltilerin Savaşı

13 Ağustos Cumartesi – 20.30 / Emek Pazar Yeri / Baba (The Father)

14 Ağustos Pazar – 20.30 / Akpınar Pazar Yeri / Aykut Enişte 2

19 Ağustos Cuma – 20.30 / İsmet İnönü Parkı (365 AVM Arkası) / Baba (The Father)

20 Ağustos Cumartesi – 20.30 / Uğur Mumcu Parkı / Eltilerin Savaşı

21 Ağustos Pazar – 20.30 / Özgürlük Meydanı/Esat Pazar Yeri Üstü / Aykut Enişte 2

26 Ağustos Cuma – 20.30 / Aşıkpaşa Pazar Yeri/Bademlidere / Zoraki Misafir

27 Ağustos Cumartesi – 20.30 / Keklik Pazar Yeri - Dikmen / Eltilerin Savaşı

28 Ağustos Pazar – 20.30 / Âşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi Bahçesi / Aykut Enişte 2

2 Eylül Cuma – 20.00 / Cebeci Camii Önü / Eltilerin Savaşı

3 Eylül Cumartesi – 20.00 / Mürsel Uluç Pazar Yeri - İlker, Dikmen / Aykut Enişte 2

4 Eylül Pazar – 20.00 / Eski Karapınar Çankaya Evi Önü / Zoraki Misafir

9 Eylül Cuma – 20.00 / 100. Yıl Pazar Yeri / Aykut Enişte 2

10 Eylül Cumartesi – 20.00 / Emek Pazar Yeri / Eltilerin Savaşı

11 Eylül Pazar – 20.00 / Arcadium AVM Arkası / Baba (The Father)

16 Eylül Cuma – 20.00 / İsmet İnönü Parkı (365 AVM Arkası) / Eltilerin Savaşı

17 Eylül Cumartesi – 20.00 / Uğur Mumcu Parkı / Aykut Enişte 2

18 Eylül Pazar – 20.00 / Akpınar Pazar Yeri / Zoraki Misafir

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10 Ağu 2022 - 10:18 - Belediyeler

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