10 Ağu 2022 - 13:53- Belediyeler G: 10 Ağu 2022 - 13:54

Belediye Çalışanları İhtiyaç Sahipleri İçin Gönüllü Olarak Sebze Meyve Yetiştirdiler...

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Sosyal yardımlar alanında yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi’nde, bir grup personel gönüllü olarak ekip diktikleri tarlada ihtiyaç sahipleri için sebze ve meyve üretiyor.
Belediye Çalışanları İhtiyaç Sahipleri İçin Gönüllü Olarak Sebze Meyve Yetiştirdiler... mask
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Tarlanın ilk hasadını Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ile birlikte yapan personeller buradan topladıkları sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Kahramankazan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde görevli bir grup personel anlamlı bir uygulamayı hayata geçirdi. Personeller gönüllü olarak ilçedeki 6 dönümlük boş bir arazide ihtiyaç sahipleri için sebze ve meyve yetiştirmeye başladı.

Tamamen gönüllü olarak mesai saatleri dışında tarlaya giden belediye çalışanları, burada domates, biber, patlıcan, salatalık, karpuz ve kavun yetiştirdi. Toprakla buluşturdukları yaklaşık 15 bin fide ve tohumun yetişmesi için büyük bir özveri harcayan belediye çalışanları tarladaki ilk hasadı ise Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ile birlikte yaptı. Başkan Oğuz ile birlikte tarlaya giren belediye çalışanları burada yetiştirdikleri ürünler topladı.

Damlama sulama sisteminin kullanıldığı tarladan ilk etapta yaklaşık 150 kilogram sebze toplandı. Toplanan sebzeler daha sonra paketlenerek, gıdadan temizlik ürünlerine, kişisel bakımdan kırtasiye ve kıyafete kadar birçok ürünün ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak sunulduğu Kaharamankazan Belediyesi Sosyal Destek Merkezi’ne gönderiliyor. İhtiyaç sahipleri de raflarda yerini alan sebze ve meyveleri Kahraman Kart’larına önceden yüklenen puanlar karşılığında temin edebiliyor.

“Personelimiz bizi duygulandırdı”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçelerine birlikte hizmet etmekten büyük gurur duyduğu personellerinin bu anlamlı davranışının kendilerine duygulandırdığını belirterek, “Kardeşlerimiz mesai saatleri dışında kimseye haber vermeden böyle bir tarla oluşturmuşlar. Çiftçimize hibe olarak dağıttığımız fidelerden alıp ekmişler, belirli bir noktaya geldikten sonra beni haberdar ettiler.

Burada topladığımız ürünlerimiz Kahramankazan'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza güzelce paketlenerek ikram ediliyor. Kendilerini tebrik ediyorum” diye konuştu. Oğuz uygulamayı önümüzdeki süreçte büyüterek devam ettireceklerini söyledi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü Abdullah Toprakbahar ise arkadaşlarıyla birlikte mesai saatleri dışında tarlada çalıştıklarını ve ihtiyaç sahipleri için bu uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi. Toprakbahar, fide ve tohumların sebze ve meyveye dönüşmesinden dolayı son derece mutlu olduklarını kaydetti. 

 

 

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10 Ağu 2022 - 13:53 - Belediyeler

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