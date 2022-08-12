Yaz Ayında Hangi İçecekleri Tüketmeliyiz? İşte Uzmanından Sizler İçin Sağlıklı 2 İçecek Tarifi!

Kaybolan sıvının yerine konmadığı zamanlar baş ağrısı, baş dönmesi, tansiyon düşmesi ve mide bulantısı gibi sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Bu sıcak yaz günlerinde besleyici değeri olmayan asitli ve şekersiz içecekler yerine tercihi sağlıklı içeceklerden yana kullanmakta fayda vardır.
Peki hangi içecekleri tüketmeli?
Su hayatımızda oldukça önemli rolü olan bir içecektir. Havaların ısınmasıyla birlikte vücuttan ter yoluyla da sıvı atımı gerçekleşmektedir. Vücudun kaybettiği sıvıyı yerine koymak oldukça önemlidir. Bu sebeple günde en az 2-2.5 litre olacak şekilde su içilmesi gerekmektedir.
Sıvı ihtiyacını karşılamak ve ferahlık hissini yaşayabilmek için ev yapımı limonatadan, soğuk bitki çaylarından, soğuk kahveden, şekersiz kompostolardan, taze sıkılmış meyve sularından, maden suyundan destek alınabilir. Evde kolaylıkla hazırlanabilecek olan fesleğenli limonata, meyveler ile hazırlanmış smoothie, sebze suları tüketilebilecek pratik ve sağlıklı içecek alternatiflerindendir.
SOĞUK YEŞİL ÇAY
Malzemeler:
*1.5 litre soğuk su
*3-4 poşet yeşil çay
*4-5 dilim limon
*1/4 demet nane
*1 halka dilim ananas
Yapılışı: Demlenmiş yeşil çay ve diğer malzemeleri karıştırıyoruz ve ferahaltıcı soğuk yeşil çayımız hazır. Afiyet olsun…
YEŞİL SMOOTHİE
Malzemeler
*1 su bardağı kefir
*1 adet salatalık
*1 dilim ananas
*2 yaprak taze nane
*1 avuç maydanoz
*1 fındık büyüklüğünde zencefil
*1 tatlı kaşığı keten tohumu
*Bir tutam tuz
Yapılışı: Tüm malzemeleri mutfak robotunda iyice karıştırın. Kıvamına göre su veya maden suyu ilave edebilirsiniz.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.