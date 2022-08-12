12 Ağu 2022 - 16:34- Yaşam

Yaz Ayında Hangi İçecekleri Tüketmeliyiz? İşte Uzmanından Sizler İçin Sağlıklı Soğuk Yeşil Çay ve Yeşil Smoothe Tarifi!

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Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ferahlamak için tercihi soğuk içeceklerden yana kullanımda artış görülmektedir. Vücuttan atılan sıvının yerine konabilmesi oldukça önemli bir konudur. Uzman Diyetisyen Elif Bilgin Baş konu hakkında bilgiler verdi.

Yaz Ayında Hangi İçecekleri Tüketmeliyiz? İşte Uzmanından Sizler İçin Sağlıklı Soğuk Yeşil Çay ve Yeşil Smoothe Tarifi! mask
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Kaybolan sıvının yerine konmadığı zamanlar baş ağrısı, baş dönmesi, tansiyon düşmesi ve mide bulantısı gibi sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Bu sıcak yaz günlerinde besleyici değeri olmayan asitli ve şekersiz içecekler yerine tercihi sağlıklı içeceklerden yana kullanmakta fayda vardır.

Peki hangi içecekleri tüketmeli? 

Su hayatımızda oldukça önemli rolü olan bir içecektir. Havaların ısınmasıyla birlikte vücuttan ter yoluyla da sıvı atımı gerçekleşmektedir. Vücudun kaybettiği sıvıyı yerine koymak oldukça önemlidir. Bu sebeple günde en az 2-2.5 litre olacak şekilde su içilmesi gerekmektedir. 

Sıvı ihtiyacını karşılamak ve ferahlık hissini yaşayabilmek için ev yapımı limonatadan, soğuk bitki çaylarından, soğuk kahveden, şekersiz kompostolardan, taze sıkılmış meyve sularından, maden suyundan destek alınabilir. Evde kolaylıkla hazırlanabilecek olan fesleğenli limonata, meyveler ile hazırlanmış smoothie, sebze suları tüketilebilecek pratik ve sağlıklı içecek alternatiflerindendir. 

SOĞUK YEŞİL ÇAY 

Malzemeler

*1.5 litre soğuk su 

*3-4 poşet yeşil çay 

*4-5 dilim limon 

*1/4 demet nane 

*1 halka dilim ananas 

Yapılışı: Demlenmiş yeşil çay ve diğer malzemeleri karıştırıyoruz ve ferahaltıcı soğuk yeşil çayımız hazır. Afiyet olsun… 

YEŞİL SMOOTHİE 

Malzemeler  

*1 su bardağı kefir 

*1 adet salatalık 

*1 dilim ananas 

*2 yaprak taze nane 

*1 avuç maydanoz 

*1 fındık büyüklüğünde zencefil 

*1 tatlı kaşığı keten tohumu 

*Bir tutam tuz 

Yapılışı: Tüm malzemeleri mutfak robotunda iyice karıştırın. Kıvamına göre su veya maden suyu ilave edebilirsiniz.

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12 Ağu 2022 - 16:34 - Yaşam

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