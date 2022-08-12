12 Ağu 2022 - 16:35- Belediyeler

Çankayalılar Birlik Aşuresi'nde Buluşuyor... Uğur Mumcu Parkında Cengiz Özkan, Ersin Perçin, Erdal Beyazgül ve Gökhan Kılıç Sahnede...

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Çankaya Belediyesi, Muharrem Orucu’nun ardından her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşları “Birlik Aşuresi” için bir araya getirecek. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Sevgiye, kardeşliğe, dostluğa hizmet eden Birlik Aşuresi etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.
Çankayalılar Birlik Aşuresi'nde Buluşuyor... Uğur Mumcu Parkında Cengiz Özkan, Ersin Perçin, Erdal Beyazgül ve Gökhan Kılıç Sahnede... mask
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14 Ağustos'ta Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenecek etkinlik, 11 sivil toplum kuruluşuyla ortaklaşa gerçekleştirilecek. Birlik Aşuresi, halk müziği sanatçıları Cengiz Özkan, Ersin Perçin, Erdal Beyazgül ve Gökhan Kılıç'ın sahne alacağı türkülerle taçlanacak.

Çankaya Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem Orucu’nun ardından “Acılar dünde kalsın, bir daha yaşanmasın” sloganıyla tüm vatandaşları “Birlik Aşuresi” etkinliğinde buluşturacak. 14 Ağustos günü saat 17.30'da Uğur Mumcu Parkı'nda başlayacak olan etkinlik, 11 sivil toplum kuruluşuyla ortaklaşa gerçekleştirilecek. Etkinlikte on binlerce Başkentliye aşure dağıtılacak. Etkinlikte halk müziği sanatçıları Cengiz Özkan, Ersin Perçin, Erdal Beyazgül ve Gökhan Kılıç da sahne alacak. 

TAŞDELEN: TÜM VATANDAŞLARIMIZI DAVET EDİYORUM

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "İnsanlık, Hz. Hüseyin ve Ehlibeyt ’in katledilişinin acısını yüzyıllar geçse de yüreğinde yaşatmaya devam etmektedir. Kerbela’da şehit edilen Hz. Hüseyin ile Ehlibeyt’i rahmetle anıyor önlerinde saygıyla eğiliyorum. Muharrem Ayı’nda Cem Evleri’ne, Alevi derneklerine ve dernek başkanlarına düzenlenen saldırıları büyük bir nefretle kınadığımı da belirtmek isterim.

Birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik olduğunu düşündüğüm ve organize bir şekilde gerçekleşen bu saldırıların faillerinin bir an önce adalet önünde hesap vermesi sağlanmalıdır. Bu vesile ile birlik aşuremizin sevgiye, kardeşliğe, dostluğa hizmet etmesini diliyor, tüm vatandaşlarımızı Birlik Aşuremize davet ediyorum" diye konuştu.

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12 Ağu 2022 - 16:35 - Belediyeler

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