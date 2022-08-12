12 Ağu 2022 - 16:36- Yaşam

Çocuk bakıcılığı yapmak için sertifika nereden alınır? Bakım Eleman Kursu Ankara'da Nerede Var? Başvuru Nasıl Yapılır?

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Ankara büyükşehir’den başkentli kadınlara “okul öncesi çocuk gelişimi ve eğitimi” kursu ne zaman, nerede veriliyor.
Çocuk bakıcılığı yapmak için sertifika nereden alınır? Bakım Eleman Kursu Ankara'da Nerede Var? Başvuru Nasıl Yapılır? mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentli kadınların hayatını kolaylaştıran projelerine hız kesmeden devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında daha önce düzenlenen “Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” programının ikincisi düzenlenecek.

22 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak eğitime katılmak isteyen kadınlar 12-17 Ağustos tarihleri arasında https://bakiciannekursu.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

İnsan odaklı projelerine hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediyesi kadın dostu uygulamalarını da sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, “Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” programının ikincisi başlıyor.

BAŞVURULAR 12-17 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

İkincisi düzenlenecek ve 22 Ağustos 2022’de eğitimleri başlayacak olan “Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi”  programına lise ve dengi okullardan mezun olan kadınlar katılabilecek.  Programa katılmak isteyen kadınlar 12-17 Ağustos tarihleri arasında https://bakiciannekursu.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ONAYLI SERTİFİKA VERİLECEK

Toplamda 380 saatlik ücretsiz ve uzman eğitmenler tarafından A’dan Z’ye verilecek “Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” sayesinde kursa katılan kadınlar; çocukların gelişimsel özelliklerini ayırt etme, etkinliklerle çocukların gelişimini destekleme, buna uygun gelişimsel etkinlikler planlama ve bu konudaki temel bilgi ve becerileri öğrenmek imkânı bulacak. Kursu başarıyla tamamlayan kadınlar Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Kariyer Ofislerinde bakım elemanı arayan aileler ile bir araya getirilecek. Bu sayede aileler bakım elemanı ihtiyacını karşılarken, kursu bitiren kadınlar ise istihdam olanağı bulabilecek.

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12 Ağu 2022 - 16:36 - Yaşam

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Çocuk bakıcılığı yapmak için sertifika nereden alınır? Bakım Eleman Kursu Ankara'da Nerede Var? Başvuru Nasıl Yapılır? mask
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