13 Ağu 2022 - 22:16- Belediyeler

Altındağ’da Aşure Bereketi...

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Altındağ’da aşure bereketi yaşandı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, vatandaşlara aşure ikram etti.
Altındağ’da Aşure Bereketi... mask
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Altındağ'da aşure kazanları kaynadı, aşure sevgiyle paylaşıldı. Karapürçek Mahalle Konağı, Başpınar Mahalle Konağı, Karacaören ve Siteler’de dağıtılan aşure, her yaştan, her kesimden vatandaşları sevgiyle buluşturdu. Siteler’de gerçekleştirilen aşure dağıtımına Başkan Asım Balcı’nın yanı sıra, AK Parti Ankara milletvekilleri Lütfiye Selva Çam ve Zeynep Yıldız, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş ile Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Hüseyin Taklacı da katıldı. Aşure dağıtımına vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. 

“AŞURE KARDEŞLİK DEMEKTİR” 

Aşure gününün kardeşlik günü olduğunu söyleyen Başkan Balcı, aşurenin paylaştıkça güzelleşen, bereketlenen bir gelenek olduğunu belirtti. Başkan Balcı “Aşure'nin yapımı ve paylaşılması çok önemlidir. Birçok farklı malzemenin buluşmasıyla ortaya çıkan bu lezzetli tatlı bizim farklılıklarımızı da temsil ediyor.

Aşure yapımında birbirinden farklı malzemeler bir araya geldiğinde, nasıl bu kadar lezzetli ve bereketli olabiliyorsa, işte bizim milletimizde birbirinden farklı unsurlarıyla bir araya geldiğinde, el ele verdiğinde bu kadar güzel oluyor. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın, evlerimizden ve ülkemizden bereketi eksik etmesin." dedi.

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13 Ağu 2022 - 22:16 - Belediyeler

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