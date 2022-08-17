17 Ağu 2022 - 10:03- Yaşam G: 17 Ağu 2022 - 10:04

Vücutta Oluşan Ödeme Dikkat! Ödem Neden Oluşur? İşte Ödemden Kurtulmak İçin Uzmanından Tarif!

ABONE OL Google News Sayfamız

Vücuttaki bazı dokularda anormal sıvı birikmesi sonucu oluşan şişkinliktir. Vücudun genelinde oluşabileceği gibi uzuvlarda da oluşabilir. Başka bir tanım ile kılcal damar deliklerinden kanın sıvı kısmı dışarıya fazla geçtiğinde, hücre içi ve hücre dışı sıvının ozmatik basıncı ayarlanamadığında oluşur. Beslenme Danışmanı Yasemin Özen İpek konu hakkında bilgiler verdi. 

Vücutta Oluşan Ödeme Dikkat! Ödem Neden Oluşur? İşte Ödemden Kurtulmak İçin Uzmanından Tarif! mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Uzun süre ayakta durmaktan veya oturmaktan oluşan ödemler geçicidir ve tedavi gerektirmez. Ödem, ayakta çalışan kişilerde ve yaşlılarda yaygındır. Çünkü hareketsizlik neticesinde döngü sağlanamaz ve uzuvlarda su birikir. Kadınlarda mensturasyon dönemlerinde veya hamilelikte ödem gelişebilir. Bir de dolunay zamanlarında beden de ödem oluşur. Ay dünyadaki ve bedendeki suları da temsil ettiğinden bu zamanlarda da vücutta ödem oluşur. 

Sadece bu sebeplerden oluşmaz ödem, ilaçlar, yeterli su içmeme, tuzu fazla kullanma, alkol tüketimi sonrası da bedende ödem olur. Ödem, konjestif kalp yetmezliği, böbrek hastalığı veya siroz gibi bir hastalıkların belirtisi de olabilir. Her ödeme masum bakılmamalı ve hekim ile görüşmeden kimsenin ilacı kullanılmamalıdır. Bazı ödeme sebep olacak şöyledir;

· Ödem bazı ilaçların yan etkisiyle de gelişebilir örnek olarak (tansiyon ilaçları, anti-inflamatuar ilaçlar, steroid ilaçlar, doğum kontrol hapları, östrojen içerikli ilaçlar) 

· Yanıklar 

· Kilolu olmak 

· Dengeli beslenmemek 

· Tuzu fazla tüketmek 

· Alkol kullanmak 

· Hareketsiz yaşam 

· Mensturasyon döngüleri 

· Hamile olmak 

· Kilolu olmak, 

· Ameliyat sonrası 

· Spor yapıp yeterli sıvı almamak 

· Yüksek rakımlı yerde yaşamak 

Hangi Hastalıklar Ödeme Sebep Olur? 

· Konjestif kalp yetmezliği 

· Böbrek hastalıkları 

· Alerjiler 

· Siroz 

· Albumin eksikliği (kandaki protein) 

· Siroz 

Ödemli Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız? 

· Gözleriniz her zamankinden şişse 

· Ellerininiz her zamankinden şiş ise yüzükleriniz olmuyorsa 

· Ayaklarınız şiş ise, ayakkabınız sıkıyorsa 

· Rahat nefes alamıyorsanız 

· Cildiniz parlak ve gerginse 

Bununla birlikte; Ödemli bölgeye basılı tutup birkaç sn sonra bıraktığınızda cilt hemen eski haline dönmüyor ve çukur oluşuyorsa ödemlisinizdir. Tıbbi boyutta ödem için hekiminizin teşhisi ve tedavisi dışında ilaç kullanmayın, içecek içmeyin. Ancak bedeninizde oluşan ödem yukarıda saydığımız sebepleri uyguladığınızda oluşmuyorsa sakin olun, yeterli ve dengeli sıvı tüketmiyorsunuz demektir. Tuzu azaltın, hayatınıza hareket katın, beslenmenize dikkat edin, alkolü azaltın ki kullanmayın ödeminiz oluşmayacak veya oluşan ödemleriniz hızla yok olacaktır. 

Peki bunlar dışında ne içerseniz bedeninizi fazla sıvıdan arındırırsınız. 

İşte size muhteşem ödem attırıcı tarif! 

1.5 litre su içerisine; 

15-20 adet kiraz sapı 

Bir tutam mısır püskülü 

1 adet çubuk tarçın 

Tüm hepsini 10 dk kaynatıp demleyin. Süzüp gün içerisinde yemeklerden 1 saat sonra içebilirsiniz.  

Not; Tanı konulmuş rahatsızlığı olanlar hekimlerine danışmadan kimsenin listesini uygulamasınlar. 

# Ödem nedir nasıl geçer?, Vücutta ödemi ne atar?, Vücutta ödem neden olur nasıl geçer?, Vücuttaki ödemi en hızlı ne atar?, Hızlı ödem atmak için ne yapmalı?, Ödem Nedir?, Beslenme Danışmanı Yasemin Özen İpek
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kabuğuyla Birlikte Tüketin, Çünkü…İşte İncir Tüketmemiz İçin 6 Önemli Neden! mask
Kabuğuyla Birlikte Tüketin, Çünkü…İşte İncir Tüketmemiz İçin 6 Önemli Neden!
Ergenlik Dönemindeki Çocukların Psikolojilerine Dikkat! mask
Ergenlik Dönemindeki Çocukların Psikolojilerine Dikkat!
Dut Faydaları İle Şaşırtıyor! Günde Bir Avuç Dut Tüketmenin Mucizevi Yararlarını Duyunca Şaşıracaksınız! İşte Dut Tüketiminin İnanılmaz Etkileri! mask
Dut Faydaları İle Şaşırtıyor! Günde Bir Avuç Dut Tüketmenin Mucizevi Yararlarını Duyunca Şaşıracaksınız! İşte Dut Tüketiminin İnanılmaz Etkileri!
Mide Yanması Nedir? Mide Yanması Neden Olur? Sebepleri Nelerdir? Mide Yanmasına Ne İyi Gelir? Mide Yanası Nasıl Geçirilir? İşte Mide Yanmasına Sebep Olan Etkenler ve Mide Yanmasına En İyi Gelen Tavsiyeler! mask
Mide Yanması Nedir? Mide Yanması Neden Olur? Sebepleri Nelerdir? Mide Yanmasına Ne İyi Gelir? Mide Yanası Nasıl Geçirilir? İşte Mide Yanmasına Sebep Olan Etkenler ve Mide Yanmasına En İyi Gelen Tavsiyeler!
Yaz Ayında Hangi İçecekleri Tüketmeliyiz? İşte Uzmanından Sizler İçin Sağlıklı Soğuk Yeşil Çay ve Yeşil Smoothe Tarifi! mask
Yaz Ayında Hangi İçecekleri Tüketmeliyiz? İşte Uzmanından Sizler İçin Sağlıklı Soğuk Yeşil Çay ve Yeşil Smoothe Tarifi!
Greyfurt ve Limon Tüketmek Karaciğer İçin Önemli! İşte Karaciğerin En Yakın Dostları... mask
Greyfurt ve Limon Tüketmek Karaciğer İçin Önemli! İşte Karaciğerin En Yakın Dostları...
Süt Alerjisi Çözümsüz Değil! Yeni Tedavi Yöntemi: “Süt Merdiveni” mask
Süt Alerjisi Çözümsüz Değil! Yeni Tedavi Yöntemi: “Süt Merdiveni”
Varis Sorununa Dikkat! Varisi Tetikleyen Faktörlere Neler? İşte Detaylar... mask
Varis Sorununa Dikkat! Varisi Tetikleyen Faktörlere Neler? İşte Detaylar...
Kronik Böbrek Yetmezliği Tüm Vücudu Etkiliyor! Hastalığın Nedenleri Nedir? Tedavisi Nasıl Yapılır? mask
Kronik Böbrek Yetmezliği Tüm Vücudu Etkiliyor! Hastalığın Nedenleri Nedir? Tedavisi Nasıl Yapılır?
Ozon Terapi Nedir? Kimlere Uygulanır? İşte Yaşlanmayı Geciktiren Ozon Terapi Hakkında Bilgiler... mask
Ozon Terapi Nedir? Kimlere Uygulanır? İşte Yaşlanmayı Geciktiren Ozon Terapi Hakkında Bilgiler...

17 Ağu 2022 - 10:03 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Vücutta Oluşan Ödeme Dikkat! Ödem Neden Oluşur? İşte Ödemden Kurtulmak İçin Uzmanından Tarif! mask
Vücutta Oluşan Ödeme Dikkat! Ödem Neden Oluşur? İşte Ödemden Kurtulmak İçin Uzmanından Tarif!
Kabuğuyla Birlikte Tüketin, Çünkü…İşte İncir Tüketmemiz İçin 6 Önemli Neden! mask
Kabuğuyla Birlikte Tüketin, Çünkü…İşte İncir Tüketmemiz İçin 6 Önemli Neden!
Ergenlik Dönemindeki Çocukların Psikolojilerine Dikkat! mask
Ergenlik Dönemindeki Çocukların Psikolojilerine Dikkat!
Eşler Arası Kıskançlık Neden Olur? İşte Eşler arası aşırı kıskançlığın nedenleri... mask
Eşler Arası Kıskançlık Neden Olur? İşte Eşler arası aşırı kıskançlığın nedenleri...
Dönüşü muhteşem oldu! Kadir Tapucu Kimdir? mask
Dönüşü muhteşem oldu! Kadir Tapucu Kimdir?
Hülya Avşar mı, Begüm Polat mı güzel öpüşüyor! Sosyal medya bu öpüşmeleri konuşuyor! mask
Hülya Avşar mı, Begüm Polat mı güzel öpüşüyor! Sosyal medya bu öpüşmeleri konuşuyor!
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL