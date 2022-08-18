18 Ağu 2022 - 21:21- Belediyeler

Ankara’da Yaz, Şenlik Havasında Geçmeye Devam Ediyor... Musa Eroğlu, Veli Erdem Karakülah...

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri “Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri” ile bir araya getirmeye devam ediyor. Kent Orkestrası’nın da sanat dolu dakikalar yaşattığı şenlikler kapsamında bu hafta Ayaş Cumhuriyet Meydanı’nda Veli Erdem Karakülah, Gölbaşı’nda ise Musa Eroğlu sevenleriyle buluşacak.
Ankara’da Yaz, Şenlik Havasında Geçmeye Devam Ediyor... Musa Eroğlu, Veli Erdem Karakülah... mask
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Ankara’yı kültürün de başkenti yapma hedefiyle çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturuyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı “Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri” adlı konser programlarına dolu dizgin devam ederken sevilen ünlü isimleri de Ankaralı hayranlarıyla buluşturmayı sürdürüyor. 

PANAYIRIN ADRESİ: AYAŞ

5. haftasına giren etkinlikler kapsamında her hafta bir ilçeye kurulan panayırın adresi Ayaş olacak. 19 Ağustos Cuma günü Cumhuriyet Meydanı’na kurulacak olan panayırda çocuklar için kukla oyunundan palyaçolara, yüz boyama etkinliğinden yarışmalara kadar birçok etkinlik yer alacak. Ayrıca, panayır boyunca Kent Orkestrası da sahnede alacak. Sevilen sanatçı Veli Erdem Karakülah da 20 Ağustos Cumartesi günü Ayaşlıların konuğu olacak.

Türk Halk Müziği’nin sevilen sanatçılarından Musa Eroğlu ise Gölbaşı Mogan Park’ta sevenlerine türkü dolu bir akşam yaşatacak.

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18 Ağu 2022 - 21:21 - Belediyeler

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