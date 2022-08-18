Ankara’da Yaz, Şenlik Havasında Geçmeye Devam Ediyor... Musa Eroğlu, Veli Erdem Karakülah...

Ankara’yı kültürün de başkenti yapma hedefiyle çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturuyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı “Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri” adlı konser programlarına dolu dizgin devam ederken sevilen ünlü isimleri de Ankaralı hayranlarıyla buluşturmayı sürdürüyor.
PANAYIRIN ADRESİ: AYAŞ
5. haftasına giren etkinlikler kapsamında her hafta bir ilçeye kurulan panayırın adresi Ayaş olacak. 19 Ağustos Cuma günü Cumhuriyet Meydanı’na kurulacak olan panayırda çocuklar için kukla oyunundan palyaçolara, yüz boyama etkinliğinden yarışmalara kadar birçok etkinlik yer alacak. Ayrıca, panayır boyunca Kent Orkestrası da sahnede alacak. Sevilen sanatçı Veli Erdem Karakülah da 20 Ağustos Cumartesi günü Ayaşlıların konuğu olacak.
Türk Halk Müziği’nin sevilen sanatçılarından Musa Eroğlu ise Gölbaşı Mogan Park’ta sevenlerine türkü dolu bir akşam yaşatacak.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.