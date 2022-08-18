Ankara’da Yaz, Şenlik Havasında Geçmeye Devam Ediyor... Musa Eroğlu, Veli Erdem Karakülah...

Ankara’yı kültürün de başkenti yapma hedefiyle çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturuyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı “Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri” adlı konser programlarına dolu dizgin devam ederken sevilen ünlü isimleri de Ankaralı hayranlarıyla buluşturmayı sürdürüyor.

PANAYIRIN ADRESİ: AYAŞ

5. haftasına giren etkinlikler kapsamında her hafta bir ilçeye kurulan panayırın adresi Ayaş olacak. 19 Ağustos Cuma günü Cumhuriyet Meydanı’na kurulacak olan panayırda çocuklar için kukla oyunundan palyaçolara, yüz boyama etkinliğinden yarışmalara kadar birçok etkinlik yer alacak. Ayrıca, panayır boyunca Kent Orkestrası da sahnede alacak. Sevilen sanatçı Veli Erdem Karakülah da 20 Ağustos Cumartesi günü Ayaşlıların konuğu olacak.

Türk Halk Müziği’nin sevilen sanatçılarından Musa Eroğlu ise Gölbaşı Mogan Park’ta sevenlerine türkü dolu bir akşam yaşatacak.