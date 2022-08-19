19 Ağu 2022 - 11:23- Yaşam G: 19 Ağu 2022 - 11:24

Yaz Aylarında Çocuklarda Kemik Kırıklarına Dikkat! Kırıklarının Tedavisi İle İlgili Bilmeniz Gerekenler Haberimizde...

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Yaz mevsiminde daha çok hareketlenen ve dışarıda daha fazla zaman geçiren çocukların bitmeyen enerjisi, kendilerini sakınmadan hareket etmeleri, durmadan koşup oynamaları zaman zaman el, bilek, ayak, bacak ya da parmaklarda kırıkların meydana gelmesine sebep oluyor. Her kırığın iyileşme süresi birbirinden farklı olurken, çocukların beslenme şekilleri de bu süreyi etkiliyor.
Yaz Aylarında Çocuklarda Kemik Kırıklarına Dikkat! Kırıklarının Tedavisi İle İlgili Bilmeniz Gerekenler Haberimizde... mask
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Çocukluk çağından itibaren D vitamini seviyesi ve kalsiyum depolarının doldurulması ileri yaşlar için önem taşıyor. Her kırık için farklı tedavi yöntemi bulunurken, ailelerin çocuklarını ameliyat ettirmekten sakınmaları ise bazı kalıcı hasarlara neden olup çocukların büyüme ve gelişimini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Memorial Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Hakan Özsoy, çocuklarda kemik kırıkları ve tedavileri ile ilgili bilgi verdi. 

Çocukların kemikleri rahat eğilip bükülebilir

Her yaş grubunda farklı kemik kırıkları görülebilmektedir. Taze bir ağaç dalına benzeyen çocukların kemikleri, rahat eğilip büküldüğü için esnektir ve genellikle çok parçalı kırıklar oluşmaz. Çocuklarda parkta oynarken, bisiklete binerken ve koşarken meydana gelen el bileği ve dirsek kırıkları sıklıkla görülmektedir. Ayak bileği ve bacak kırıkları da çocuklarda meydana gelen kırıklar arasında bulunmaktadır. Her kırığın iyileşme süresi birbirinden farklı olmakla birlikte, kemiğin üzerini saran periost yani kemik zarı çocuklukta daha kalındır ve kemiğin kaynamasına yardımcı olmaktadır. Çocuklarda el bileği kırıkları 3-4 haftada iyileşirken ileri yaşlarda bu süre 4-6 haftaya kadar çıkmaktadır. Yaş ilerledikçe kırılan kemiğin kaynama süresi uzamaktadır.

Küçükken kalsiyum depolarını doldurmak ileri yaş için önemlidir 

Çocukluk çağındaki kırıklarda günde 1-2 bardak süt içmek veya süt ürünü tüketmek kırığın hızlı kaynamasında önemli bir rol oynamaktadır. Kalsiyum depolarını çocukluk çağlarından itibaren doldurmak ileri yaş için de önemli bir yatırımdır. Aynı zamanda D vitamini seviyesi de hem genel vücut sağlığı hem de kırık iyileşmesi açısından önem taşımaktadır. Çocuklarda D vitamini seviyesi düşükse mutlaka takviye edilmesi gerekmektedir.Hem bacağı hem kolu kırılmış kişilerin ya da çocukların beslenmesine daha çok dikkat edilmelidir. Kırık vakalarında tüketilmesi önerilen kelle paça çorbaları çok yüksek kalori içeren besinlerdir ve basit kırıklarda tüketilmesine gerek yoktur. Ancak çoklu kırıklar nedeniyle vücudun çok fazla enerjiye ihtiyacı olan durumlarda ise tüketilebilir. 

Tedavi kırığın yapısına göre değişir 

Her kırık için farklı tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bazı kırıklar alçı ile bazıları da ameliyat ile tedavi edilebilmektedir. Alçı ile tedavi edilen bir kol kırığında kaynama olmuyorsa ya da yanlış bir kaynama meydana geldiyse kırık ameliyat edilmeli, vidalar ve tellerle desteklenerek tedavi edilmelidir.

Ameliyattan kaçınmak kalıcı hasarlara neden olabilir

Çocuklar çok hareketli ve aktif oldukları için basit kırıklar çok sık meydana gelir. Bu kırıkların kaynaması genellikle kolaydır. Ancak daha ciddi bir tablo oluşturan çocuklarda dirsek kırıklarının ise çoğunlukla ameliyat edilmesi gerekmektedir. Ameliyat ile kırıklar çok net tespit edilebildikleri için teller ve vidalarla hastayı uzun süre alçıda tutmadan günlük hayatına kavuşturmak mümkün olabilmektedir.

Aileler gerektiği durumlarda çocuklarını ameliyat ettirmekten kaçınmamalıdır. İhtiyaç olduğu durumlarda ameliyattan kaçınmak kırıklar nedeniyle bazı kalıcı hasarların oluşmasına neden olabilir. Ameliyat sonrasında çok hızlı bir şekilde iyileşme sürecine giren hastalar, fizik tedavi ile birlikte eski sağlıklarına ulaşabilmektedir. 

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19 Ağu 2022 - 11:23 - Yaşam

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