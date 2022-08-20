20 Ağu 2022 - 10:27- Yaşam G: 20 Ağu 2022 - 10:28

Baş Ağrısı Neden Olur? Baş Ağrısına Neler İyi Gelir? Doğal Yöntemler İle Baş Ağrısı İle Mücadele...

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Aşırı stresli ve yoğun yaşantımızın kaçınılmaz bir sonucu olarak baş ağrıları hemen herkesin şikâyet ettiği günlük sağlık sorunlarından biridir. Çoğu zaman ağrı kesiciler ile baskılamaya çalışsak da aslında vücudumuzda eksik ya da yanlış giden bir şeylerin göstergesi olabiliyor baş ağrıları. Diyetisyen Pınar Demirkaya konu hakkında bilgiler verdi. 
Baş Ağrısı Neden Olur? Baş Ağrısına Neler İyi Gelir? Doğal Yöntemler İle Baş Ağrısı İle Mücadele... mask
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Baş ağrıları nörofizyolojik hastalıkların belirtisi olabileceği gibi; bazen de son derece basit natürel yöntemlerle baskılanabilmektedir. Nörofizyolojik bir bozukluk yoksa stres, yorgunluk, alerjiler, yanlış postür, alkol veya ilaçlar, kan şekeri dengesizlikleri, hormonlar, kabızlık ve beslenme yetersizlikleri baş ağrılarının altında yatan basit sebeplerden olabiliyor ve bu durumda doğal yöntemler baş ağrısı ile mücadelede bize yardımcı oluyor.  

Bu doğal yöntemler; 

*Magnezyum; Baş ağrısı ile mücadelemizde birinci sırada yer alır. İlk olarak migren atakları yaşayan bireylerde düşük magnezyum düzeyleri saptandığı ve yeterli magnezyum desteğini almaları durumunda ağrıların giderildiği görülmüştür. Bazı durumlarda ağrı kesici ilaçlardan çok daha etkili ve zararsız olduğu da bilinmektedir. Yağlı tohumlar, brokoli, kabak, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuşkonmaz ve hayvansal besinler doğru magnezyum kaynaklarıdır. Fakat beslenmenin yetersiz kaldığı durumda hekim önerisi ile magnezyum desteği almak da işe yarar.  

*Glutensiz Diyetler; Özellikle gluten hassasiyeti olan kişilerin beslenmelerinden glütenin çıkarılması ile yaşadıkları baş ağrılarının ciddi oranlarda ortadan kalktığı görülmüştür. Ayrıca çölyak ve non-çölyak tanılı hastalarda migren ataklarının da sıklıkla eşlik ettiği bilinmektedir. 

*B Complex Vitaminleri; Seratonin gibi pek çok nörotransmitterin yapısına katılmaktadır. Bu nedenle B Vitamini eksiklikleri; baş ağrısı ve beyin sisi (Brain Fog) ile ilişkilendirilmektedir. Önlemek adına yeterli vitamin desteğinin yapıldığından emin olmak gerekir. 

*Yeterli Su İçmek; Susuzluğun baş ağrılarının temel sebebi olduğunu hepimiz biliriz. Vücut su yüzdemiz %1 oranında azaldığında ortaya çıkan ilk semptom baş ağrısıdır. 

*Detoks Banyoları; İçerisine aromaterapik yağlar, elma sirkesi, epsom tuzu gibi fizyolojik ve psikolojik stresin azaltılmasına yardımcı yağların ilave edildiği banyo suları kişilerin ağrı düzeylerinin azaltılmasında son derece yardımcıdır. 

*Aromaterapi; Nane ve Lavanta Yağı ile baş-boyun bölgesine uygulanan masajların ağrı ile mücadeleye yardımcı olduğu bilinmektedir. 

*Masaj, Doğru Postür ve Egzersiz; Oksidatif stresin ilaç ve ameliyat olmaksızın dağıtılması metodudur.  Bu nedenle oksidatif stresin azaltılması, ağrıların rahatlatılmasında oldukça etkilidir. 

*Refleksoloji ve Akupunktur; Çin tıbbının vazgeçilmez bir parçası olan refleksoloji ve akupunktur; tüm vücut ağrılarında olduğu gibi, baş ağrısı üzerinde de oldukça etkilidir.  

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20 Ağu 2022 - 10:27 - Yaşam

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