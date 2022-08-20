Gölbaşı 2.Geleneksel Basın Futbol Turnuvası...

Turnuva, ulusal basın mensuplarının katılımıyla başladı. Müsabakanın açılışı Başkan Ramazan Şimşek ile ulusal basın mensupları arasında oynanan maçla gerçekleşti. Başkan Şimşek’in 5 gol attığı, dostluk havasında geçen maç izleyenleri keyiflendirirdi.
Başkan Ramazan Şimşek, katılan tüm takımlara başarılar dilerken, “Hem birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek hem de eğlenceli vakit geçirilmesini sağlayacak etkinliğimizi geleneksel hale getirmek için bu sene ikincisini yaptık, bundan sonra da devam edeceğiz. Bugün de çok güzel centilmence bir maç oldu. Herkesi tebrik ediyorum, biraz çetin bir maç geçti ama sonunda dostluk kazandı.
Biz basın mensuplarının her şeye layık olduğunu biliyoruz. Sizler yaz kış demeden gecenizi gündüze katarak ülkemizde yaşanan gelişmeleri insanlarla buluşturuyorsunuz.” dedi. Gölbaşı Belediyesi tarafından ulusal ve yerel basın mensuplarının katılımları ile gerçekleşecek olan futbol turnuvasında 16 takım karşılaşacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.