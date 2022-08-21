Yeşil pasaport Süresi Uzatıldı Mı, Kaç Yıl Oldu? Pasaportta yerli ve milli üretim 25 Ağustos'ta Başlıyor!

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmaların tamamlandığını, yerli ve milli pasaportların 25 Ağustos itibariyle üretimine başlanacağını açıkladı.

Yerli ve milli olmasının yanında holografik şerit, hayalet resim, harflerle oluşturulan portre fotoğraf, metamorfik desen gibi birçok özellikle de dünyanın en güvenli pasaportu olma özelliğine sahip olacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla geçtiğimiz Şubat ayında çalışmalarına başlanan yerli ve milli pasaportta sona gelindiği kaydedilen açıklamada, pandemi kısıtlamaları sonrasında oluşan uluslararası seyahat ihtiyaçları sonucunda dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pasaport talebinde olağanüstü artışlar görüldüğünün altı çizildi.

2022’NİN 7 AYLIK DÖNEMİNDE 1 MİLYON 360 BİN PASAPORT DÜZENLENDİ

Dünyada yaşanan bu krize rağmen umumi (bordo) pasaport 30 ve hususi (yeşil) pasaport talepleri en fazla 60 gün içerisinde karşılandığını, acil pasaport taleplerinin de vatandaşların mağdur olmaması için ivedilikle karşılandığı kaydedilen açıklamada, "Bu kapsamda 2021 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle 889 bin 855, 2022 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle de yüzde 65 artışla 1 milyon 360 bin 653 pasaport düzenlenmiştir. Ancak bu yıl içerisinde pasaport alan kişilerden yüzde 58'inin yurtdışına çıkış yapmadığı tespit edilmiştir" denildi.

YEŞİL PASAPORTLARIN KULLANIM SÜRESİ 10 YILA ÇIKARILDI

Öte yandan hususi pasaportların (yeşil) geçerlilik süresinde uzatılmaya gidilerek yeşil pasaportların kullanım süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Harç bedellerine yönelik haberlerin de gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, Türkiye'de pasaport, ruhsat ve diğer değerli kağıtların harç miktarlarını belirleme yetkisinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olduğu yılbaşında belirlenecek olan pasaport harçlarının 4 ay öncesinden fahiş tahminlerde bulunarak manipülasyon yapılmasının, vatandaşları gereksiz yere paniğe sevk ederek başvurularda yoğunluk oluşturulmak istenmesine yol açtığı için bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.