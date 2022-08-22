Çubuk turşu festivali ne zaman 2022? Ankara Çubuk Turşu Festivali Nerede Yapılıyor? 15. Uluslararası Çubuk Turşu Ve Kültür Festivali Etkinlik Takvimi

8-11 Eylül tarihlerinde bu yıl 15.’si düzenlenecek olan ULUSLARARASI ÇUBUK KÜLTÜR VE TURŞU FESTİVALİ için geri sayım sürerken; Çubuk belediyesi tarafından Festivalin tanıtımı ve hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivaline Doğru

“Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali” nedeniyle Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek festival hakkında bilgilendirdi. Belediyenin meclis ve çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı öncesinde, ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerinin tanıtımı için belediye tarafından hazırlanan Çubuk Belgeseli izletildi. Başkan Demirbaş, burada yaptığı konuşmada, 8-11 Eylül’de düzenlenecek festivalin tüm ilçenin etkinliği olduğunu ve herkesin görüş ve önerilerinin kendileri için her zaman çok önemli olduğunu söyledi.

Bu yılki festivalin her yönüyle diğer festivallerinden farklı olacağını belirten Demirbaş, festivalle birlikte atılacak bazı adımların ilçenin gelecekteki misyon, vizyon ve hedeflerini etkileyeceğini düşündüklerini ifade etti. Festivalin ana temasının “Gastronomi” olacağına dikkati çeken Demirbaş, “Festivalle yöresel mutfağımızı, yöresel ürünlerimizi ilçemizde üretilen tüm değerleri tanıtırken, turizmin olmazsa olmazı olan bu önemli sektörü ilçemizle özleştirerek ekonomimizdeki payını hak ettiği şekilde kazandırmak istiyoruz.” dedi. Demirbaş, festivalde Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) önderliğinde çeşitli ödüllerin de verileceği usta şefler tarafından gastronomik şovlar ve yemek yarışmaları yapılacağını da kaydetti. Başkan Demirbaş, konuşmasının ardından sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin festivalle ilgili istek ve taleplerini dinleyip not aldı.

Programın sonunda festivalin yerleşimiyle ilgili slayt sunulurken, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirildi. Toplantıya, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Fuat Tuyan, Çubuk Abad 1402 Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Uluağaçlı, Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, Çubuk Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Fatih Raşit Neşeli, Çubuk Eğitim Gönüllüleri Dernek Başkanı Hatice Erkan, Çubuk Birlik Kadın Girişimi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Saliha Demir, Çubuk İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Uğur Murat Neşeli, Çubuk Bürokratlar, Sanayiciler ve İş Adamları Derneği Başkanı Yasin Özen ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

15. Uluslararası Çubuk Turşu Ve Kültür Festivali Etkinlik Takvimi

12.00 Çubuk Yöresel Yemekleri İkramı

12.30 Tanıtım

13.00 TAFED Gastronomi Anlaşması

13.15 Dilek Turşusu Kurulması

Yer: Çubuk Mesleki Eğitim Merkezi

Saat: 12.00

Tarih: 24 Ağustos 2022 Çarşamba

ULUSLAR ARASI ÇUBUK TURŞU VE KÜLTÜR FESTİVALİ

Çubuk Belediyesi’nin Çubuk’ta bir ilke imza atarak, başlattığı Çubuk Turşu ve Kültür Festivali Çubuk için Dünyaya açılan bir pencere oldu. 2005 yılında ilki yapılan Festival Çubuk için maddi ve manevi birçok kazanç sağlamıştır.

Çubuk son yıllarda hem ekonomik hem de sosyo-kültürel açıdan büyük gelişme göstermektedir. Ülkemizde sayısı giderek artan şehirlerde çağdaş anlamda kurgulanmış pek çok kutlamalar yapılmaktadır. Aynı zamanda bu kutlamalar hayatımızın vazgeçilmez unsurları olma özelliğini taşımaktadır. Festival yapıldığı yörelere ekonomik, sosyo-kültürel, politik bir çok amaca hizmet eder. Bölgenin kültürel ve iktisadi unsurlarını tanıtarak yöre ekonomisine katkı sağlar.

Ayrıca bölge dışından gelen yerli ve yabancı konukların yerel halkla kaynaşmasını sağlayarak birlik ve beraberliğe katkıda bulunur. Festivale gösteri topluluklarıyla ve çeşitli ürünleriyle katılan yerli ve yabancı konukların kültürlerini tanıma fırsatı elde eder ve evrensel unsurlar kazanılır. Bütün yıl boyunca çalışan, üreten insanlar festivalde hem eğlenirler hem de ekonomik anlamda emeklerinin karşılığını alırlar.

Çubuk’ta dört yıldır “Çubuk Kültür Festivali” yapılmaktadır. Festival tarih olarak turşunun hazırlandığı dönem olan Eylül ayında yapılmaktadır. Turşu Türk halk mutfağının vazgeçilmez unsurlarından ve eski çağlardan beri kullanıla gelen ve bozkır kültürünün gıda saklama yöntemlerindedir.

Çubuk turşusunun tarihine bakacak olursak, Çubuk’ta ilk olarak ilçe merkezine 2 km uzaklıkta olan Aşağı Çavundur Köyü sakinlerinden, Ankara Kızılay’da balıkçılık yapan Feyzullah Gül’ün Rum olan bir dükkân komşusunun tavsiyesi üzerine köyde salatalık yetiştirmeye ve turşu üretimine başlamıştır. Çengelköy bademi denilen salatalıkları yetiştirerek turşu ticaretine başlar ve tüm köyü de teşvik eder.

Turşu önceleri Aşağı Çavundur Köyü’nde evlerde yapılırken daha sonra büyük imalat hanelerde yapılmaya başlanır ve giderek bir sektör haline gelir. Bugün çevre Köylerde ve Çubuk merkezinde pek çok aile turşuculukla geçimini sağlamaktadır. Çubuk turşusu önceleri yalnız Ankara piyasasında alıcı bulurken bugün tüm yurttan talep almaktadır.

Turşunun yapımı şöyledir; Önce yörede yetiştirilen salatalıklar eleklerden geçirilerek çeşitli boylara ayrılır ve 0,1,2,3 diye numaralandırılır. Turşuya samırsak, defne yaprağı, karabiber, dereotu, sirke ilavesiyle istenilen sebzeler koyulur. Turşu teneke kutulara, cam ve pet kavanozlara kurulur. Önceleri yalnız salatalık turşusu yapılırken bugün armut, kırmızı pancar, yumurta, kelek, kelem, biber, içi doldurulmuş domates, patlıcan ve fasulye gibi ürünlerden de yapılmaktadır. Çubuk Turşularında doğal olmayan katkı maddesi bulunmaması lezzetine ve dolayısıyla ününü arttırmaktadır.

Çubuk belediyesi de ilçe ekonomisine katkı olan ve bölgede yetişen başka ürünleri tanıtmak için dört yıldır “ Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali” düzenlemektedir.

Festivale yurt içinden ve dışından konuklar davet edilmekte dört gün boyunca kültürel, ekonomik ve sosyal faaliyetler ve çeşitli gösteriler yapılmaktadır.

Festival alanı olarak Çubuk’un merkezde bulunan caddeler ve parklarda düzenlenmektedir. Festival alanına çeşitli ürünlerin satışı ve derneklerin tanıtımı için çok sayıda stantlar kurulmaktadır. Bu stantlarda Çubuk’ta üretilen turşu, et, piliç pastırma, bal, gözleme, bazlama, süt ürünleri gibi yörede üretilen yiyecekler, el sanatları, hediyelik eşyalarla başka il ve ilçelerde üretilen ürünlerde ilçelerin tanıtımı yapılmaktadır.

Yurt dışından konuk olarak katılan ülkelerle ( örneğin 2005’te KKTC, Makedonya, Polonya, Malezya, Filipinler, Endonezya), yurt içinden il dernekleri (örn. Ankara , Erzurum, Kars, Bitlis, Çankırı, Tekirdağ, Yozgat, Kırşehir, Afyon) ve ilçe dernekleri (Denizli \ Kızılcahöyük, Çankırı \ Şabanözü, Bolu \ Mudurnu, Mersin \ Tarsus, Kızılcahamam, Beypazarı, Mamak, Nusaybin’de stantlar açarak tanıtım yapmışlardır. Festivalde kişisel ve karışık resim sergileri açılmıştır. Festival süresince birçok sanatçı konser vermiştir. Konuk ülkelerden KKTC, Makedonya, Bulgaristan, Malezya, Polonya ve Sırbistan; Türk boylarından da Yakutistan, Dağıstan halk oyunları ekipleri katılmıştır. Ayrıca Türkiye’nin her yerinden halk oyunları ekipleri gösteriler yapmışlardır.

Türk ve yabancı konuklar için ayrı ayrı dostluk geceleri düzenlenmiştir. Spor Karşılaşmaları, halk koşusu, emekleyen bebekler yarışması gibi etkinlikler yapılmıştır.

Karagöl, Çubuk Barajı mesire alanlarında piknik ve doğa yürüyüşleri yapılmıştır. Çocuklar için panayır alanları düzenlenerek çocuklarında eğlenmesi sağlanmıştır. Festivali Çubuk ilçe halkıyla birlikte, çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda konuk ziyaret etmiştir. Ziyaretçilere ücretsin turşu, turşu suyu, pilav, makarna, vişne suyu ve yöresel unlu mamuller ikram edilmiştir.

Festival programının zenginliği ve tanıtımının çok iyi yapılmasından dolayı çok büyük ilgi göndermektedir. Halk dört gün dört gece eğlenmiş, yöresel yemekler tadarak, farklı ülke kültürlerini tanıma fırsatı bulmuştur. Ayrıca satılan ürünlerden ilçe ekonomisine katkı sağlamıştır. Bir uluslar arası festivalde olması gereken unsurları da taşımasından dolayı bu organizasyon amacına ulaşmıştır ve yöreye kültür, sosyal ve ekonomik kazançlar getirmiştir.