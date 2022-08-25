Haydi Festivale! Etimesgut'ta Büyük Toy Başlıyor...Mustafa Ceceli, Oğuzhan Koç, Sevcan Orhan ve Haluk Levent...

Her akşam ünlü bir sanatçının sahne alacağı festivalde Mustafa Ceceli, Oğuzhan Koç, Sevcan Orhan ve Haluk Levent gibi ünlü sanatçılar da konser verecek. "Türk Toyu Etimesgut'ta" sloganıyla gerçekleştirilen festivale 19 İl, 10 Türk Cumhuriyeti ve Temsilciliği katılıyor. Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırım, Doğu Türkistan ve dünyanın dört bir yanından gelen Türk toplulukları kültür ve sanatlarıyla festivale renk katıyor. Festivalde 10'u Ulusal 25 Sanatçı, 400 Kişilik Ulusal ve Uluslararası Halk Oyunu ve Dansçıdan Oluşan 30 Ekip sahne alıyor.

10 GÜN SÜRÜYOR

Türk Beyleri Kent Meydanı'nda stantlarda Anadolu ve Türk dünyasının yemekleri, kıyafetleri ve ört ve adetlerine ait bir çok unsur sergileniyor. Festivalin akşam bölümlerinde Türk halk dansları, Anadolu folklorü, seyirlik oyunlar görücüye çıkıyor. Festivale 10 gün boyunca 1 milyonu aşkın Ankaralının ziyaret etmesi bekleniyor.

Türk dünyasının festivali cuma günü festival yürüyüşüyle başlıyor. Saat 16.00'da Piyade Mahallesi pazar yerinden başlayacak kortej festivalin düzenleneceği Türk Beyleri Kent Meydanı'nda sone erecek.

CUMA KORTEJLE BAŞLIYOR

Kars Ardahan Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği, Adanalılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, TÜRKSOY Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı programları Ankaralıları bekliyor. İlk gün ayrıca Mustafa Ceceli konseri düzenleniyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, tüm Ankaralıları festivale davet etti. Demirel, "26 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceğimiz festivalimizde, bize, Türk milletine ait ne varsa yer alıyor. Bu festival kültürümüzün, sanatımızın, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin festivalidir. Balkanlardan Orta Asya’ya, Kırım’dan Kerkük’e Türk dünyası ve doğusundan batısına; kuzeyinden güneyine Anadolu kültürleri Etimesgut’ta buluşuyor. Festivalimize toyumuza tüm vatandaşlarımız davet ediyorum.

GÜN GÜN FESTİVAL PROGRAMI

1. GÜN / 26 AĞUSTOS 2022 CUMA

Festival Yürüyüşü

(Festival Yürüyüşü Saat: 16.00’da Piyade Mahallesi Salı pazarından başlayıp Festival alanında son bulacaktır.)

Akşam Programı: Kars Ardahan Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği, Adanalılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, TÜRKSOY (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı) MUSTAFA CECELİ KONSERİ

2. GÜN / 27 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ Etimesgutlu Çankırılılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Yaren ve Kültür Derneği, Niğde İli ve İlçeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kırgızistan Büyükelçiliği EKİN UZUNLAR KONSERİ

3. GÜN /28 AĞUSTOS 2022 PAZAR

Ankara Etimesgutlu’lar Derneği, Başkent Tokatlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, BİSAV (Balkan Göçmenleri İktis.Araştırma ve Sos. Yard. Vakfı) ELİF BUSE DOĞAN KONSERİ

4. GÜN / 29 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

Erzurum iktisadi sosyal araştırma vakfı (ESAV), Gaziantepliler Yardımlaşma ve Gaziantep Kültür Tanıtım Derneği, Kazakistan Büyükelçiliği MUSTAFA TAŞ KONSERİ

5. GÜN / 30 AĞUSTOS 2022 SALI

Başkent Samsunlular Derneği, Etimesgut Gümüşhaneliler Derneği, Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği OĞUZHAN KOÇ KONSERİ

6 GÜN / 31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

Kırşehirli Dernekler Federasyonu, Kahramanmaraş ve İlçeleri Kültür Derneği, Kırım Tatarları Kültür ve Yardımlaşma Derneği İSMAİL ALTUNSARAY KONSERİ

7. GÜN / 01 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

Ankara Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği, Etimesgutta Oturan Çorumlular Kültür ve Dayanışma Derneği, Özbekistan Büyükelçiliği HÜSEYİN KAĞIT KONSERİ

8. GÜN / 02 EYLÜL 2022 CUMA

Kırıkkale İli ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Türkmeneli Vakfı Başkanlığı SEVCAN ORHAN KONSERİ

9. GÜN / 03 EYLÜL 2022 CUMARTESİ

Etimesgut Konyalılar Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yozgatlılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçiliği AYSEL YAKUPOĞLU KONSERİ

10. GÜN / 04 EYLÜL 2022 PAZAR (FİNAL)

Azerbaycan Büyükelçiliği, Etimesgut Belediyesi Final Gecesi HALUK LEVENT KONSERİ