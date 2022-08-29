Bitki Çaylarının Faydaları Nelerdir? Hangi Bitki Çayı Neye Etkilidir? Nasıl İçilmeli? İşte Ayrıntılar...

Peki nedir bitki çayı; Bitkiler günümüze kadar bir çok amaç ile kullanılmış olup hala kullanılmaya devam edilmektedir. Sadece yemek olarak değil , ilaç hammaddesinden , tıbbın çeşitli tedavi yöntemlerine kadar süregelen kullanılan maddelerdir . Bitki çayları faydaları, içerisinde bulunan fitokimyasal bileşenler, vitamin ve minerallerden gelmektedir.

Bitki çayının faydaları nelerdir ?

Her bitkinin farklı faydası vardır fakat genel olarak özelliklerine baktığımızda ;

• Emziren kadınlarda sütü artırır.

• Mide ve sindirim sistemi şikayetlerini azaltır.

• Stresi azaltır. Uyku sorunlarını giderir.

• Mide ve sindirim sorunlarını yatıştırır.

• Karaciğer ve böbreği temizler.

• Bağışıklık sistemini güçlendirir.

• İdrar söktürür.

• Selüliti azaltır.

• Romatizmal rahatsızlıklar için kullanılır.

• Deri döküntüsüne yol açan cilt hastalıklarının belirtilerini hafifletir.

• Gastrit ve ülseratif kolit tedavisinde etkilidir.

• Sabah bulantılarını hafifletir.

• Alerji belirtilerini azaltır.

• Karaciğeri çalıştırır.

• Mensturasyon dönemi ağrılarını hafifletir.

Bitkiler ve Etkileri

Ginseng- Papatya; Anti stres

Kedi otu – Oğul Otu – Lavanta; Gevşeme

Sarı kantaron; Keyif

Biberiye; Sindirim sistemi ve konsantrasyon

Isırgan; İdrar söktürücü – Bağışıklık sistemi güçlendirici – Selülit giderici – karaciğer , böbrek temizleyici

Kuş burnu; Romatizma Ağrısı – Kötü Kolestrol – Kanser Önleyici – Bağışıklık – Soğuk Algınlığı – Şekere Karşı Koruyucu – Yüksek C Vit. – Antioksidan

Mısır püskülü; İdrar Söktürücü – Ödem Atıcı – İdrar Yolu Temizleyici

Kekik; Ağız İçi Yaralar -Öksürük- Hazımsızlık – Boğaz Ağrısı

Zencefil; Taşıt Tutması – Hamilelik Bulantısı – Yağlı Besin Sindirimi

Yasemin; Mide, diş, mensturasyon dönemi ağrısı

Bitki Çayı Nasıl İçilmeli ;

Klor- kireç oranı düşük ve kaliteli içme suyu kaynatıldıktan sonra 1 dk dinlendirilir , çayını yapacağınız bitkinin yaprağı bir tutam eklenir. Sonrasında 10-15 dakika çayın demlenmesi ile birlikte tüketilebilir. Yaprakları süzüldükten sonra aynı gün içerisinde içilmesi gerekir.

Günde kaç fincan bitki çayı içilmelidir ?

Demlediğiniz oran ve içeceğiniz bitkiye göre değişmekte olup günde 1-2 ile 3-6 fincan arası tüketebilirsiniz bu tamamen içeceğiniz bitki türüne göre değişmektedir . Rahatlamak ve uyku sürecine destek olmak istiyorsanız uykudan 30 dk önce , sindirim sistemine iyi gelsin istiyorsanız yemeklerden 30-45 dk sonra 3 kez içebilirsiniz . Bitki çayını her gün haftalarca üst üste tüketmek böbrekler üzerinde yük oluşturacağı için arada bitkilerde değişiklik yapılmalı ve / veya ara verilmelidir. *Tanı konulmuş bir rahatsızlığınız var ise hekiminize danışmadan kimsenin listesini uygulamayınız.