Bitki Çaylarının Faydaları Nelerdir? Hangi Bitki Çayı Neye Etkilidir? Nasıl İçilmeli? İşte Ayrıntılar...

Peki nedir bitki çayı; Bitkiler günümüze kadar bir çok amaç ile kullanılmış olup hala kullanılmaya devam edilmektedir. Sadece yemek olarak değil , ilaç hammaddesinden , tıbbın çeşitli tedavi yöntemlerine kadar süregelen kullanılan maddelerdir . Bitki çayları faydaları, içerisinde bulunan fitokimyasal bileşenler, vitamin ve minerallerden gelmektedir.
Bitki çayının faydaları nelerdir ?
Her bitkinin farklı faydası vardır fakat genel olarak özelliklerine baktığımızda ;
• Emziren kadınlarda sütü artırır.
• Mide ve sindirim sistemi şikayetlerini azaltır.
• Stresi azaltır. Uyku sorunlarını giderir.
• Mide ve sindirim sorunlarını yatıştırır.
• Karaciğer ve böbreği temizler.
• Bağışıklık sistemini güçlendirir.
• İdrar söktürür.
• Selüliti azaltır.
• Romatizmal rahatsızlıklar için kullanılır.
• Deri döküntüsüne yol açan cilt hastalıklarının belirtilerini hafifletir.
• Gastrit ve ülseratif kolit tedavisinde etkilidir.
• Sabah bulantılarını hafifletir.
• Alerji belirtilerini azaltır.
• Karaciğeri çalıştırır.
• Mensturasyon dönemi ağrılarını hafifletir.
Bitkiler ve Etkileri
Ginseng- Papatya; Anti stres
Kedi otu – Oğul Otu – Lavanta; Gevşeme
Sarı kantaron; Keyif
Biberiye; Sindirim sistemi ve konsantrasyon
Isırgan; İdrar söktürücü – Bağışıklık sistemi güçlendirici – Selülit giderici – karaciğer , böbrek temizleyici
Kuş burnu; Romatizma Ağrısı – Kötü Kolestrol – Kanser Önleyici – Bağışıklık – Soğuk Algınlığı – Şekere Karşı Koruyucu – Yüksek C Vit. – Antioksidan
Mısır püskülü; İdrar Söktürücü – Ödem Atıcı – İdrar Yolu Temizleyici
Kekik; Ağız İçi Yaralar -Öksürük- Hazımsızlık – Boğaz Ağrısı
Zencefil; Taşıt Tutması – Hamilelik Bulantısı – Yağlı Besin Sindirimi
Yasemin; Mide, diş, mensturasyon dönemi ağrısı
Bitki Çayı Nasıl İçilmeli ;
Klor- kireç oranı düşük ve kaliteli içme suyu kaynatıldıktan sonra 1 dk dinlendirilir , çayını yapacağınız bitkinin yaprağı bir tutam eklenir. Sonrasında 10-15 dakika çayın demlenmesi ile birlikte tüketilebilir. Yaprakları süzüldükten sonra aynı gün içerisinde içilmesi gerekir.
Günde kaç fincan bitki çayı içilmelidir ?
Demlediğiniz oran ve içeceğiniz bitkiye göre değişmekte olup günde 1-2 ile 3-6 fincan arası tüketebilirsiniz bu tamamen içeceğiniz bitki türüne göre değişmektedir . Rahatlamak ve uyku sürecine destek olmak istiyorsanız uykudan 30 dk önce , sindirim sistemine iyi gelsin istiyorsanız yemeklerden 30-45 dk sonra 3 kez içebilirsiniz . Bitki çayını her gün haftalarca üst üste tüketmek böbrekler üzerinde yük oluşturacağı için arada bitkilerde değişiklik yapılmalı ve / veya ara verilmelidir. *Tanı konulmuş bir rahatsızlığınız var ise hekiminize danışmadan kimsenin listesini uygulamayınız.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.