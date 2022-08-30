Gölbaşı Belediyesi 2.Geleneksel Sünnet Şöleniyle Çocukları Mutlu Etti!

Gölbaşı Belediyesi, Geleneksel Sünnet Şöleni’nin ikincisi vesilesiyle 207 çocuğu daha ücretsiz sünnet ederek Başkentlileri ağırladı. Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı’nda gerçekleşen şenlikte çocuklar için renkli oyun alanları, sihirbaz, palyaço, jonglör ve pamuk şeker ikramı vardı. Konser alanında Gölbaşı Belediyesi Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi öğrencileri halk oyunu gösterisi ve koro performansı sergiledi.

Sünnet Şöleni konserine MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, MHP Gölbaşı İlçe Başkanvekili Ali Toprak, Ak Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, Meclis üyeleri, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel, STK temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

İsmail Altunsaray konseri öncesi konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Sene 2019, sizlerin verdiği oylarla buraya geldim. Sizin için gece gündüz çalıştık. Gölbaşı’nı hakettiği yere getirdik. Gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bugün, burada gençliğe ilk adımı atan 207 evladımız ve bugünü festivale çeviren hemşehrilerimizle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Biz kocaman bir aileyiz! İyi günümüzde, kötü günümüzde hep beraberiz. Sünnet olan çocuklarımıza bisiklet hediyelerini de takdim ettik. Güle güle kullansınlar. Allah damatlıklarını da göstersin. Burada, kıymetli sanatçımız İsmail Altunsaray konserinde beraberiz. Yarın ise 30 Ağustos Zafer Bayramımızı, zaferin 100. yılına yakışır şekilde, coşkuyla EDİS konseri ile kutlayacağız. Sizleri yarın da aramızda görmekten mutluluk duyarım. Şimdiden 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek ile beraber İsmail Altunsaray’a çiçek takdim etti. Prof. Dr. Karakaya, “Efendim, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün burada sünnet şölenini gerçekleştiren Gölbaşı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gölbaşı’nda son yıllarda ciddi hareketli bir yaşam da başladı. Başkanımızın söz verdiği gibi bundan sonra gelenekselleşen sünnet şölenlerinde buluşmak üzere diyorum. Sayın Altunsaray’a da kulaklarımızdaki o pasları açtığı için çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Şenliğe büyük ilgi gösteren çocuklar ve veliler ise mutluluklarını dile getirdi. Veliler, “Başkanımız Ramazan Şimşek’e çok teşekkür ederiz. Çocuklarımız bu etkinliklerle keyifli bir gün geçirdiler, unutmayacakları bir anı oldu çocuklarımız için.” şeklinde konuştu.