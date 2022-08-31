Baş mankeni Wilma Elles olacak

İSTANBUL (İGFA) - Defilesinin hazırlıklarını Nişantaşı'ndaki mağazasında sürdüren Cafer Andıç defilesinin baş mankeni Wilma Elles'le prova yaptı.
Dünya starlarına da kıyafet hazırlayacak olan Andıç, amaçlarının Avrupa'da ses getiren defilelere imza atmak olduğunu belirterek, "Tasarladığımız kumaşları Türk yıldızların yanı sıra Jennifer Lopez gibi dünya starları da giydi. Kumaş tasarımlarımızla kendimizi ispatladıktan sonra kıyafetlerimizle de tüm dünyanın dikkatini çekmeyi istiyoruz" dedi.
Wilma Elles de, Cafer Andıç'la çalışmanın gururunu yaşadığını söylerken, Türkiye'de modaya tasarımlarıyla yön veren bir ismin baş mankeni olmanın gurur verici olduğunu söyledi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.