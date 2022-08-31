Meteoroloji ve Afad 3 bölge için kuvvetli sağanak yağış uyarısı...

BURSA (İGFA) - Meteoroloji'den alınan bilgilere göre 31 Ağustos Çarşamba günü etkili olması beklenen kuvvetli yağışların etkisini, bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada da, "İstanbul genelinde Çarşamba (yarın) sabah saatlerinden başlayarak Cumartesi öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz" denildi.

Meteoroloji ayrıca Bursa için de sarı kod uyarısında bulundu. Yarın 12.00'dan başlayıp 20.00'a kadar sürmesi beklenen sağanak uyarısında, "Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.