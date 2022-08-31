31 Ağu 2022 - 11:21- Gündem G: 31 Ağu 2022 - 11:22

Meteoroloji ve Afad 3 bölge için kuvvetli sağanak yağış uyarısı...

ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel kuvvetli olacağını duyurdu.
Meteoroloji ve Afad 3 bölge için kuvvetli sağanak yağış uyarısı... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

BURSA (İGFA) - Meteoroloji'den alınan bilgilere göre 31 Ağustos Çarşamba günü etkili olması beklenen kuvvetli yağışların etkisini, bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada da, "İstanbul genelinde Çarşamba (yarın) sabah saatlerinden başlayarak Cumartesi öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz" denildi.

Meteoroloji ayrıca Bursa için de sarı kod uyarısında bulundu. Yarın 12.00'dan başlayıp 20.00'a kadar sürmesi beklenen sağanak uyarısında, "Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

31 Ağu 2022 - 11:21 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
4 Gemi Daha Sevkiyat İçin Yola Çıktı... mask
4 Gemi Daha Sevkiyat İçin Yola Çıktı...
Popçu Gülşen tutuklandı! İşte verdiği ilk ifadesi… mask
Popçu Gülşen tutuklandı! İşte verdiği ilk ifadesi…
Popçu Gülşen'e Re'sen Soruşturma! mask
Popçu Gülşen'e Re'sen Soruşturma!
4 Milletlerarası Anlaşma Resmi Gazetede Yayımlandı.... mask
4 Milletlerarası Anlaşma Resmi Gazetede Yayımlandı....
Hava Kuvvetlerine 3 Akıncı TİHA Teslim Edildi... mask
Hava Kuvvetlerine 3 Akıncı TİHA Teslim Edildi...
Kıbrıs Gazileri Uğruna Savaştıkları Kıbrıs'ta Gençlerle Buluşuyor... mask
Kıbrıs Gazileri Uğruna Savaştıkları Kıbrıs'ta Gençlerle Buluşuyor...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL