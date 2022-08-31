31 Ağu 2022 - 11:36- Gündem G: 31 Ağu 2022 - 11:37

Büyüme rakamları açıklandı! Ekonomi yüzde 7,6 büyüdü...

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Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2022 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,6 arttı.
Büyüme rakamları açıklandı! Ekonomi yüzde 7,6 büyüdü... mask
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ANKARA (İGFA) - TÜİK, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2022 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü.

Büyümeye hanehalkı harcamaları 13,6 puan katkı verirken, net ihracatın katkısı 2,7 puan, yatırım harcamalarının katkısı ise 1,2 puan oldu.

İkinci çeyrekte GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 26,6, hizmet faaliyetleri yüzde 18,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 11,0, sanayi yüzde 7,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,3, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,7 arttı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,9 ile inşaat sektörü ise yüzde 10,9 azaldı.

Bu arada üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2022 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 114,6 artarak 3 trilyon 418 milyar 967 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 219 milyar 335 milyon olarak gerçekleşti.

# TÜİK, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Büyüme rakamları, ekonomi

31 Ağu 2022 - 11:36 - Gündem

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