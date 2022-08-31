31 Ağu 2022 - 11:53- Belediyeler G: 31 Ağu 2022 - 11:54

ABB’nin Balâ Bölgesindeki Drenaj Çalışmaları Hızla Sürüyor!

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Büyükşehir Belediyesi, merkez ve kırsal ilçelerde insan sağlığını önceleyen çalışmalarına hızla devam ediyor. Balâ ilçesine bağlı Büyükcamili, Küçükcamili ve Kesikköprü mahallelerinde toprağın üretkenliğini artırmak amacıyla başlatılan 30 kilometrelik drenaj çalışmasının 23 kilometresi tamamlanarak, çalışmanın sonuna gelindi.

ABB’nin Balâ Bölgesindeki Drenaj Çalışmaları Hızla Sürüyor! mask
+16
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Büyükşehir Belediyesi, merkez ve kırsal ilçelerde insan sağlığını önceleyen çalışmalarına hızla devam ediyor. Balâ ilçesine bağlı Büyükcamili, Küçükcamili ve Kesikköprü mahallelerinde toprağın üretkenliğini artırmak amacıyla başlatılan 30 kilometrelik drenaj çalışmasının 23 kilometresi tamamlanarak, çalışmanın sonuna gelindi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçelerde olduğu kadar kırsal ilçelerde da yıllardır devam eden su sorunlarını birer birer çözmeye devam ediyor.

Toplum sağlığını korumak için yoğun mesai harcayan Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu doğrultuda, Balâ ilçesine bağlı Büyükcamili, Küçükcamili ve Kesikköprü mahallelerinde başlattığı 30 kilometrelik drenaj çalışmasında sona yaklaştı.

KALAN 7 KİLOMETRE KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Toprağın üretkenliğini artırmak, fazla taban suyunun ve yağış sularının kontrollü olarak arazi dışarısına iletilmesi amacıyla bölgede hummalı bir çalışma yürüten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kalan 7 kilometredeki çalışmaları da kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.

Çalışmaların 23 kilometresini tamamladıklarını ve kalan 7 kilometrelik kısımda çalışmalara devam ettiklerini belirten Ziraat Mühendisi Ali İlker Koçak, şu bilgileri verdi:

Balâ ilçesi Büyükcamili, Küçükcamili ve Kesikköprü mahallelerinde toprağın üretkenliğini artırmak, fazla taban suyunun ve yağış sularının kontrollü bir şekilde tahliyesini sağlamak amacıyla 30 kilometre drenaj kanal temizliği ve kapanmış drenaj kanallarının açılması hizmetini yapmaktayız. Projenin tamamlanmasıyla arazide gözlemlenen tuzluluk ve taşkın risklerini en aza indirmeyi amaçlamaktayız.”

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarları ise şu ifadeleri kullandı:

-Nevzat Konukcu (Küçükcamili Mahalle Muhtarı): “Ankara Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından çok memnunuz. Özellikle kırsal kalkınmanın bizim köye ve civar mahallelere çok büyük faydası var. Drenaj, tohum, mazot bize çok büyük desteği var. Drenaj çalışmasının da bize çok büyük faydası var. Kullanılmayan arazilerimiz o drenaj sayesinde kullanılmaya başlandı. Acı suyunu çekmeye başladı o da bizi çok rahatlattı. Motor ve traktörlerin geçemediği yollarımıza boru döşendi o da çok güzel oldu. Büyükşehirin çalışmalarından çok memnunuz.”

-Hatip Aydoğan (Büyükcamili Mahalle Muhtarı): “Kırsal kalkınma çalışmalarından ve projelerinden çok memnunuz. Bugüne kadar görmediğimiz, alamadığımız hizmeti alıyoruz. Drenaj kanallarıyla ilgili 17 bin dönüm arazimiz bu çalışmalarla kurtarılmıştır. Köyümüze ayrıca hayvan yalakları, tohum desteği, nohut gibi projeleri benimsiyoruz, çok memnunuz.”

# abb, Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediye haberleri, buyuksehir belediyesi, Bala, başkent,

31 Ağu 2022 - 11:53 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
ABB’nin Balâ Bölgesindeki Drenaj Çalışmaları Hızla Sürüyor! mask
ABB’nin Balâ Bölgesindeki Drenaj Çalışmaları Hızla Sürüyor!
Sincan'da Kadınlar Mozaik Sanatını Öğreniyor... mask
Sincan'da Kadınlar Mozaik Sanatını Öğreniyor...
30 Ağustos Zafer Bayramı Bülent Serttaş Konseriyle Kutlandı! mask
30 Ağustos Zafer Bayramı Bülent Serttaş Konseriyle Kutlandı!
Çubuk’ta Toplu Sünnet Heyecanı! mask
Çubuk’ta Toplu Sünnet Heyecanı!
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Böyle Kutladı... mask
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Böyle Kutladı...
Gölbaşı Belediyesi 2.Geleneksel Sünnet Şöleniyle Çocukları Mutlu Etti! mask
Gölbaşı Belediyesi 2.Geleneksel Sünnet Şöleniyle Çocukları Mutlu Etti!
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL