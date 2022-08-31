Pursaklar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100.Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı!

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100.yıl dönümü Pursaklar Belediyesi tarafından Selçuklu Kent Meydanında düzenlenen konser programıyla büyük bir coşku ile kutlandı.

Pursaklar Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramının 100.yıl coşkusunu 7’den 70’e tüm ilçe sakinlerine yaşatmak için Selçuklu Kent Meydanında konser programı düzenledi.

Pursaklar Belediyesi tarafından organize edilen konserde ilk olarak halk gösterileri düzenlendi. Gösterilerin ardından sahneye çıkan Ozan Ahmet Taşkın’ın seslendirdiği ezgileri ile coşku yükselirken, ünlü şarkıcı Azerin'in sahneye çıkması ile birlikte ise ilçe sakinleri unutulmaz bir 100.yıl gecesi yaşadı.

‘‘Bizler, dün olduğu gibi bugün de bağımsızlığımıza aynı inanç ile gönülden bağlılığımızı sürdürüyoruz’’

Zafer Bayramının 100’üncü yıl coşkusunu tüm Pursaklar halkı ile birlikte doyası yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Bugün, Büyük Zafer’in 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugünde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kez daha dünyaya haykırıyoruz. Bizler, dün olduğu gibi bugün de bağımsızlığımıza aynı inanç ile gönülden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Bu duygularla, tüm hemşehrilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Kültür ve sanatın kalbi Pursaklar’da muhteşem bir gece yaşatan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.’’ dedi.