Pursaklar Belediyesi'nden 100.Yıl Hediyesi ‘‘Atatürk Parkı’’

Pursaklar Belediyesi, modern dokunuşlarla her yaştan vatandaşın keyifli zaman geçirebilmesi için Atatürk Parkındaki yenileme çalışmalarını 45 gün içerisinde tamamlayarak 30 Ağustos Zafer Bayramı itibariyle ilçe sakinlerinin hizmetine açtı.
Pursaklar Belediyesi ekipleri tarafından, tamamlanan çalışmalarla Atatürk Parkında oturma alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve peyzaj düzenlemeleri ile vatandaşların yeşille içi içe keyif dolu vakit geçirebilmelerine olanak sağlanıyor.
‘‘Günümüz koşullarına göre yenilenen Atatürk Parkımızın ilçemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum’’
Zamanla eskimiş olan parkları baştan sona yenileyerek modern bir görünüm kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘45 günde yenileme çalışmalarını tamamladığımız Atatürk Parkı bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkumuza ortak oldu. Çocukların oyun oynayabilecekleri birbirinden farklı oyun alanları, vatandaşların yürüyüş yapabileceği alan ve oturup dinlenebilecekleri yeşille iç içe oturma alanları inşa ettik. Ailelerimiz keyifli vakit geçirsin, ilçemiz nefes alsın anlayışıyla hareket etmeye, var gücümüzle çalışmaya aralıksız devam edeceğiz. Günümüz koşullarına göre yenilenen Atatürk Parkımızın ilçemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.