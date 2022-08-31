Büyük Zafer’in 100. Yılı Ferhat Livaneli Ve Orkestrası’nın Konseriyle Coşkuyla Çankaya'da Kutlandı!

Alper Taşdelen: “Biz emperyalizmi yenen kendi kaderini kendi tayin eden ve bağrından Mustafa Kemal Atatürk’ü çıkarmış bir milletiz. Bu millet her türlü zorluğu yenmesini bilmiş ve bağımsızlığını kanıyla, canıyla kazanmıştır”

Usta sanatçı Ferhat Livaneli ve Orkestrası’nın seslendirdiği eserler, 30 Ağustos kutlamalarını büyük bir coşkuya dönüştürdü.

Çankaya Belediyesi’nin 30 Ağustos Zaferi kutlamaları tüm gün sürdü. Sabah erken saatlerde Çayyolu Ata Park’ta düzenlenen tören ile başlayan etkinlikler Çankaya’nın birçok noktasında gerçekleştirilen bando gösterileriyle devam etti. Zafer kutlamaları gece ise Ferhat Livaneli ve Orkestrası’nın verdiği muhteşem konserle tamamlandı.

Çayyolu’nda düzenlenen konsere Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekilleri Levent Gök, Nihat Yeşil ve CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım da katıldı.

TAŞDELEN: “KURTULUŞ SAVAŞI BİR DESTANDIR”

Konser öncesi bir konuşma yapan Başkan Taşdelen,“30 Ağustos emperyalizmin bize vurduğu prangayı parçalayıp bağımsızlık yolunda zafer elde ettiğimiz tarihtir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” ifadeleriyle başladığı sözlerini, şöyle sürdürdü:

“Milli Bayramlarımızı ne kadar kutlarsak kutlayalım hakkını veremeyiz. Çünkü Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bu aziz milletin verdiği Kurtuluş Savaşı mücadelesi bir destandır. Biz emperyalizmi yenen, kendi kaderini kendi tayin eden ve bağrından Mustafa Kemal Atatürk’ü çıkarmış bir milletiz. Bu millet her türlü zorluğu yenmesini bilmiş ve bağımsızlığını kanıyla, canıyla kazanmıştır.”

YAŞASIN CUMHURİYET, YAŞASIN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK AYDINLIĞI

“Bizler Atatürk’ün yolunda yürümeye, O’nun aydınlık düşüncelerine sahip çıkmaya, Çankaya’da da bu düşünce, heyecan ve azimle çalışmaya devam edeceğiz” diyen Taşdelen, “Atatürkçüler yenilmez, Cumhuriyetçiler yenilmez, bizler asla yenilmeyiz. Bizler, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulmuş olan bu aziz ve güzel ülkemizi tekrar hep birlikte hak ettiği noktaya çıkaracağız. O aydınlık günlere olan inancımla haykırıyorum, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Demokrasi, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk aydınlığı” dedi.

ZAFER KUTLAMALARI KONSERLE TAÇLANDI

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in sanatçılara çiçek vermesinin ardından konser başladı. Usta sanatçı Ferhat Livaneli ve Orkestrası’nın seslendirdikleri eserlerle 30 Ağustos kutlamaları büyük bir coşkuya dönüştü. Alanı dolduran binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti.