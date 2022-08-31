Etimesgut festivali ne zaman 2022? Ankara Etimesgut Festivali Nerede Yapılıyor? Etimesgut Etkinlik Takvimi...Hüseyin Kağıt, Sevcan Orhan, Haluk Levent Konseri...

Anadolu ve Türk dünyasını buluşturan Etimesgut Belediyesi 24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'nde coşku ve heyecan artarak devam ediyor.



4 Eylül tarihine kadar sürecek festivalin 4. ve 5. gününde Erzurum, Gaziantep, Kazakistan, Samsun, Tokat, Doğu Türkistan geceleri düzenlendi.

Erzurumular bar ekibi ve cağ kebaplarını tanıtırken Gaziantep mutfağı da görücüye çıktı. Samsun davul zurna ekibi Tokatlılar da halk oyunlarıyla festivale renk kattı. Kazakistan yöresel kıyafetleri ve danslarıyla festivaldeki yerini aldı. Doğu Türkistan şiirlerle konuşmalarla yaşadıkları sorunları dile getirme imkanı buldular.

30 AĞUSTOS COŞKUSU 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı Türk Beyleri Kent Meydanı'nda coşkuyla kutlandı. Alanı dolduran 100 bin kişi Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu. Oğuzhan Koç verdiği konserle Başkentlilere müzik ziyafeti sundu.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, yeni evlenen sanatçıya fincan takımı hediye etti.

Demirel, Zafer Bayramı'nın 100. yılını kutlayarak, "Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Büyük Bayramımız kutlu olsun. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun" dedi.

Etimesgut Etkinlik Takvimi...Hüseyin Kağıt, Sevcan Orhan, Haluk Levent Konseri...

HÜSEYİN KAĞIT KONSERİ - 8. GÜN / 02 EYLÜL 2022 CUMA

Kırıkkale İli ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Türkmeneli Vakfı Başkanlığı

SEVCAN ORHAN KONSERİ - 9. GÜN / 03 EYLÜL 2022 CUMARTESİ

Etimesgut Konyalılar Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yozgatlılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçiliği

AYSEL YAKUPOĞLU KONSERİ - 10. GÜN / 04 EYLÜL 2022 PAZAR (FİNAL)

Azerbaycan Büyükelçiliği, Etimesgut Belediyesi Final Gecesi

Haluk Levent Konseri