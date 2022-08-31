31 Ağu 2022 - 21:41- Gündem

Ege Denizi'nde korkutan iki büyük deprem! Aydın'ın Kuşadası Sallandı...

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Ege Denizi açıklarında yaklaşık 15 dakika arayla 4,7 ve 5,1 büyüklüğünde iki ayrı büyük deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde korkutan iki büyük deprem! Aydın'ın Kuşadası Sallandı... mask
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ANKARA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre ilk deprem saat 12.56'da Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,7 olarak kaydedildi.

İkinci büyük deprem saat 13.10'da yine Ege Denizi açıkları olarak 5,1 büyüklüğünde ölçüldü. Depremin derinliği 7,03 kilometre olarak kaydedildi.
# aydın deprem, kuşadası deprem

31 Ağu 2022 - 21:41 - Gündem

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