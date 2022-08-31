Ege Denizi'nde korkutan iki büyük deprem! Aydın'ın Kuşadası Sallandı...

ANKARA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre ilk deprem saat 12.56'da Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,7 olarak kaydedildi.
İkinci büyük deprem saat 13.10'da yine Ege Denizi açıkları olarak 5,1 büyüklüğünde ölçüldü. Depremin derinliği 7,03 kilometre olarak kaydedildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.