31 Ağu 2022 - 21:42- Yaşam

Muazzez Ersoy'dan 'Zafer' şarkıları

ABONE OL Google News Sayfamız

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Muazzez Ersoy konseri, belediye önünde gerçekleşti.
Muazzez Ersoy'dan 'Zafer' şarkıları mask
ABONE OL Google News Sayfamız

KÜTAHYA (İGFA) - Büyük Zafer’in 100. Yıldönümü kutlamaları kapsamında, Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizesi ile Muazzez Ersoy Kütahyalılarla buluştu.

Konser öncesinde hemşehrilerine hitap eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Bu hafta hepimizin bildiği gibi 100 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tapusunun bir daha değiştirmemek üzere tescillendiği Zafer Haftası. Bu kutsal topraklarda, bu güzel insanlara, siz değerli hemşehrilerime yakışacak bir kutlama olsun istedik. Sayın Valimiz başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın desteği ile bu ayı ve bu haftayı en iyi şekilde kutlayacak etkinlikler sergilediler. Nice 100 yılları kutlamayı Rabbim nasip eylesin. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize de hayırlı ömürler diliyorum” dedi.

Başkan Işık’ın konuşmasının ardından sahneye çıkan ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, sevilen eserlerini kendisini dinlemeye gelen binlerce Kütahyalılarla birlikte söyledi.

Başkan Işık, Muazzez Ersoy’a günün anısına Kütahya çinisi hediye etti.

# muazzez ersoy

31 Ağu 2022 - 21:42 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kusursuz Kiracı'nın Çok Konuşulacak Yeni Afişi Yayınlandı mask
Kusursuz Kiracı'nın Çok Konuşulacak Yeni Afişi Yayınlandı
Baş mankeni Wilma Elles olacak mask
Baş mankeni Wilma Elles olacak
Hipnoz Nedir? Nasıl Uygulanır? Zararı Var mı? Hangi Sorunlara İyi Gelir? mask
Hipnoz Nedir? Nasıl Uygulanır? Zararı Var mı? Hangi Sorunlara İyi Gelir?
Akne ve Sivilce Nasıl Oluşur? Nasıl Kurtuluruz? Nelere Dikkat Etmeliyiz? İşte Detaylar... mask
Akne ve Sivilce Nasıl Oluşur? Nasıl Kurtuluruz? Nelere Dikkat Etmeliyiz? İşte Detaylar...
Pembe Fırtına Gülben! Dünden Bugüne... mask
Pembe Fırtına Gülben! Dünden Bugüne...
Kulakta Ağrı ve Tıkanma Hissi Yaşıyorsanız Dikkat! Yazın Kulak Enfeksiyon Oranı Artıyor... mask
Kulakta Ağrı ve Tıkanma Hissi Yaşıyorsanız Dikkat! Yazın Kulak Enfeksiyon Oranı Artıyor...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL