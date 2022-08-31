Muazzez Ersoy'dan 'Zafer' şarkıları

KÜTAHYA (İGFA) - Büyük Zafer’in 100. Yıldönümü kutlamaları kapsamında, Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizesi ile Muazzez Ersoy Kütahyalılarla buluştu.

Konser öncesinde hemşehrilerine hitap eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Bu hafta hepimizin bildiği gibi 100 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tapusunun bir daha değiştirmemek üzere tescillendiği Zafer Haftası. Bu kutsal topraklarda, bu güzel insanlara, siz değerli hemşehrilerime yakışacak bir kutlama olsun istedik. Sayın Valimiz başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın desteği ile bu ayı ve bu haftayı en iyi şekilde kutlayacak etkinlikler sergilediler. Nice 100 yılları kutlamayı Rabbim nasip eylesin. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize de hayırlı ömürler diliyorum” dedi.

Başkan Işık’ın konuşmasının ardından sahneye çıkan ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, sevilen eserlerini kendisini dinlemeye gelen binlerce Kütahyalılarla birlikte söyledi.

Başkan Işık, Muazzez Ersoy’a günün anısına Kütahya çinisi hediye etti.