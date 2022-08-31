31 Ağu 2022 - 21:42- Gündem

Bakan Koca COVID-19'a yakalandı!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5 gün önce koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Bakan Koca COVID-19'a yakalandı! mask
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ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürdüğünü söyledi.

5 gü önce COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirten Bakan Koca, "Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım" ifadelerini kullandı.

31 Ağu 2022 - 21:42 - Gündem

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