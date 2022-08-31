Bakan Koca COVID-19'a yakalandı!

ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürdüğünü söyledi.
5 gü önce COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirten Bakan Koca, "Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.