İbrahim Selim ile Bu Gece'nin Konuğu İrem Derici! İbrahim Selim ile Bu Gece Hangi Gün, Saat Kaçta?

Yapımını ID İletişim’in üstlendiği, yapımcılığını Ayşe Barım ve İbrahim Selim’in yaptığı sıra dışı program “İbrahim Selim ile Bu Gece”, her hafta sürpriz konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

BU HAFTANIN KONUĞU İREM DERİCİ!

“İbrahim Selim ile Bu Gece” programının 3 Eylül Cumartesi günkü konuğu sevilen şarkıcı İrem Derici olacak.

İbrahim Selim’in renkli sunumuyla müzikten stand-up’a, eğlenceli oyunlardan güncel konular üzerine edilen sohbetlere, dopdolu bir içerikle ekrana gelen program seyirciyi kahkahaya boğacak.

Ünlü konukları ve dinamik seyircisiyle “İbrahim Selim ile Bu Gece” sezon finaliyle saat 00.00’de FOX’ta.