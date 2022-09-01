Çankya'da Okullara Tadilat Başladı!

Çankaya Belediyesi, eğitime verdiği desteği sürdürüyor. Bugüne kadar Çankaya genelinde 218 devlet okulunda kapsamlı tadilat yapan Çankaya Belediyesi, 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi öncesi 17 okulda tadilat yapacak.

Çankaya ilçesinde 2014 yılından bu yana ibadethane, muhtarlık, taksi durakları ve okullara tadilat desteği veren Çankaya Belediyesi, yeni eğitim öğretim dönemi başlamadan önce 17 okulun tadilatını bitirmiş olacak. Okulların iç ve dış cephe boyası, yağmur boruları ve olukları, laminant yapımı, sınıf kapısı, merdiven basamak kaplama, demir korkuluk, yer ve duvar seramik, bordür ve andezit döşeme gibi işlerini tamamlayacak olan Çankaya Belediyesi, sağlıklı bir ortamda eğitime katkı sunmuş olacak.

GÖREVİMİZ DEĞİL DEMEDEN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, göreve geldiği 2014 yılından bu yana çocukların sağlıklı ve iyi bir ortamda eğitim alabilmesi için okul tadilatlarına önem verdiklerini belirtti. Okulların fiziki şartlarını iyileştirmek için kapsamlı tadilat, bakım ve onarım çalışmaları yaptıklarını söyleyen Alper Taşdelen, “Bu bizim görev ve sorumluğumuzda değil demeden okul yöneticileri ile birlikte hareket ederek eksikleri tespit ettik ve çalışmalara başladık. Çocuklarımız geleceğimiz, eğitim aldıkları okullarının her açıdan eksiksiz olmasını çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.