Gölbaşı Edis Konseri ile Coştu!

Gölbaşı Belediyesi, 30 Ağustos Zaferinin 100. yılını, Atatürk Sahil Parkı’nda verdiği EDİS konseri ile Başkentlilerle beraber kutladı. Oldukça kalabalık ve coşkulu geçen konsere Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin, Meclis üyeleri, STK temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

EDİS konserinde konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Kutlu Zaferin 100.yılında sizinle bir arada olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Hoş geldiniz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm olumsuzluk ve yokluklara rağmen atalarımız, vermiş olduğu varoluş savaşını yedi düvele karşı kazanmış ve Anadolu’nun kapıları ebediyen TÜRK yurdu olarak kapanmıştır. Her bir karışını kanlarımızla suladığımız vatanımızı, Şehit ve Gazilerimizin aziz mirasını daha yaşanabilir bir vatan yapmak için çalışıp çabalayacağız. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün dediği gibi, “Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu ve mutlu olsun.” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, “Ağustos ayı Türk’ün Zafer ayı, hepinizi selamlıyorum. Sevgili gençler Sakarya Meydan Muharebesi’nin yapıldığı yer hemen yanı başımızda. Geriye gidişin döndürülüp daha sonra Büyük Taarruzla düşmanın sökülüp atıldığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin taçlandığı tarihtir 30 Ağustos. Bozkurtların komutanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına saygılarımı sunuyorum, çok teşekkür ediyorum.” dedi. Konser sahnesinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek sevilen sanatçı EDİS’e çiçek takdim etti.

Kutlu Zaferin 100. yılını son derece coşkulu şekilde kutlayan vatandaşlar, hem yaptığı hizmetler hem de Zafer Bayramı’nı EDİS ile kutladıkları için Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e teşekkür etti.